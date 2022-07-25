急降溫「中日情結」　陸官媒定調：這是吳啊萍個人行為

記者任以芳／綜合報導

陸鷹派官媒《環球時報》昨24日深夜發布社評指出，原本外界導向中日情仇方向，但調查結果令人意外。官方也立即定調，「這是吳啊萍的個人行為，其動機也摻雜複雜的宗教因素。」並且強調這件事也暴露出社會「防線」上存在漏洞，必須及時堵上。

該社評指出，吳啊萍這個行為對中國人的民族感情造成了傷害，同時產生惡劣的社會影響，是令人難以接受。吳啊萍已被刑事拘留，將因她的行為而付出代價。

社評指出，這件事引起公憤的背後，呼籲民眾要認清楚在涉及到民族、歷史問題等大是大非面前的清晰認知，愛國主義精神是其中的主旋律。這件事暴露出社會「防線」存在漏洞，必須及時堵上。

▲ 南京玄奘寺供奉日本戰犯牌位全部撤除，引起大陸網友怒火。（圖／翻攝 微博）

《環球時報》前總編輯胡錫進今（25日）也發文指出，南京玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位的調查出乎大多數人的意料。吳啊萍是因為心理因素，想通過供奉戰犯牌位 「解冤釋結」，幫自己「脫離苦難 」。

胡錫進認為，「這是一個精神上非正常的個人舉動，而玄奘寺管理疏漏，讓吳啊萍古怪行為開路燈。」

他認為，事情就是這樣顯得不可思議，一個轟動全國、引起巨大公憤的事件，竟是個人心理不健康、認知有問題而導致，然後寺廟管理上的疏漏。南京市的調查結果公布出來，沒有按照輿論中各種激烈的懷疑思路走，是需要勇氣的。

針對網路一些負面分析，胡錫進提出三點。第一，他認為，社會圍繞日本侵華那段歷史的價值共識是非常堅定的。吳啊萍是因為心理因素，寺廟僧人不認識牌位上名字。外界沒必要因為 「 沒有抓到更多壞人 」 而遺憾，社會的價值共識是完好的，這更重要。

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

第二，胡錫進也提醒，「網路時代一個人行為可能產生巨大破壞力，首先要補漏洞，防止個人極端行為對社會的衝擊。」言下之意也是提醒大陸極端網民，不要挑起過多的的中日仇恨，依照官方定調這已經是屬於個人心理行為。

第三，胡錫進認為，此事得到嚴格的依法依規處理。吳啊萍已被刑事拘留，是否構成犯罪，該受到什麽樣的處罰，都聽法律的。

這起事件誰該負起重責？胡錫進強調，玄奘寺今年 2 月發現戰犯牌位後，一邊撤掉牌位，一邊隱瞞消息，不向相關部門報告，導致最後事情以不可控方式流傳到網路發酵，玄奘寺住持法師隱瞞事件，無疑是吳啊萍之外整個事件中責任最重的人。相信南京市對玄奘寺的調查和處理不會就此為止。