「惡夢鬼纏身」才供奉侵華戰犯　吳啊萍：特別想所有人懺悔　

記者任以芳／綜合報導

玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件發生後，大陸全民肉搜誰立牌位者「吳啊萍」。南京市委市政府迅速成立調查組，案件宣告偵破。該事件者吳啊萍不是匿名，真有其人。據了解供奉侵華戰犯動機，是因為看了南京大屠殺紀錄片後，常做惡夢覺得被冤鬼纏身，才想立牌位。知道自己行為傷害民族情感，吳啊萍後悔的說，「特別想跟所有人懺悔，也願意接受法律制裁。」

綜合陸媒報導，在玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位者吳啊萍真有其人，是一名90後女子。祖籍福建晉江，2000年遷至南京，2009年在北京某醫學院就讀，2013年進入南京某醫院從事護理工作，2019年9月辭職去五台山某寺廟當居士，2022年7月22日被南京市公安機關依法立案調查。

▲ 吳啊萍稱做惡夢，才想立牌位與侵華戰犯「解冤釋結」。（圖／翻攝 南京新聞）

2017年12月18日，吳啊萍到玄奘寺要求供奉牌位，並在登記表上填寫「松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（美國人魏特琳）6人名字。」當天值班比丘靈松曾詢問，「被供奉者是其親屬還是朋友？」吳啊萍謊稱是朋友。

為何要幫戰犯立牌位？吳啊萍供述，長期工作不順、失眠睡不好，又看到南京大屠殺侵華日軍戰犯的紀錄片，知道松井石根等5名戰犯的罪行，產生心理陰影不斷做惡夢，覺得被這幾個人的鬼魂纏身。

於是吳啊萍想通過供奉5名侵華日軍戰犯與他們「解冤釋結」、「脫離苦難」。另外，其中一個牌位是美國傳教士魏特琳女士，在侵華日軍南京大屠殺期間保護女性，因受戰爭刺激，回國後在家中輕生，才想通過供奉幫其解脫。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲ 吳啊萍很後悔道歉自己行為，傷害中華民族情感。（圖／翻攝 南京新聞）

報導證實，經調查2017年3月以來，吳啊萍確實有失眠、焦慮等症狀，先後3次到醫院就診，並服用鎮靜催眠藥物。知道自己引起傷害民族情感風波，她十分後悔的說，「特別特別想跟所有人懺悔，也願意接受法律給我的任何制裁。」

該起事件起因是有南京網友發現，南京九華山公園玄奘寺地藏殿內長生牌位，供奉侵華日軍戰犯。包括南京大屠殺的主犯田中軍吉，南京大屠殺的主要負責人之一的甲級戰犯松井石根，以及在南京製造殺人比賽的野田毅。

戰爭結束後，除了松井石根在東京巢鴨監獄被執行絞刑，其餘人都在南京雨花臺被執行槍決。

目前，南京九華山公園內的玄奘寺已被強制關閉，寺內主要負責人傳真（法號）也被撤換，同時還有多名宗教事務局的官員遭到免職、誡勉、停職等處置。