日軍731部隊電器孵卵器首公開　四方樓遺址挖出82件細菌實驗瓶

▲七三一舊址保護成果展首度對外展出用於細菌培養的電氣孵卵器。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

七三一舊址保護成果展8日在哈爾濱揭幕。包括首度公開展示的電氣孵卵器及82件實驗用玻璃器皿，多數是在731部隊核心研究基地「四方樓」遺址勘探清理過程中尋獲，揭露日本細菌戰和731部隊人體實驗的犯罪史實。

▲日軍731部隊進行生化研究時使用的玻璃器皿。（圖／翻攝新京報）

《中新網》報導，二戰期間，日本違反國際公法在中國秘密建立731部隊，進行大量人體實驗並實施大規模的細菌戰。731部隊成為日本策劃、組織和實施細菌戰的大本營。1945年8月，731部隊在敗退之際炸毀部分設施，形成現有舊址的基本格局。七三一舊址信息全面、證據確鑿、遺存完整、特徵清晰，是日本侵華細菌戰歷史的重要罪證。

侵華日軍731部隊罪證陳列館館長金成民表示，「我們對731遺址進行了科學的考古勘探和清理，過程中，我們公開了大量當時考古勘探清理的細節，特別是展出了一些能夠證明731部隊進行人體實驗和細菌研究相關的物證。」

據了解，首度公開展示的電氣孵卵器便是進行細菌孵化生產的特殊設備，成為731部隊在細菌研究及實驗生產的強力佐證之一。

▲四方樓遺址為日軍731部隊核心實驗室所在地。（圖／翻攝新京報）

日軍731部隊全名為日本關東軍駐滿洲第691防疫給水部隊，名義上是研究防治疾病及飲水淨化，實際上卻是將抓捕的中外俘虜進行活體生化武器實驗。該部隊將實驗基地建在大陸東北哈爾濱平房區，核心實驗室因外觀呈現四方形而得名「四方樓」，在731部隊潰逃炸毀部分設施後，成為現今的四方樓遺址。