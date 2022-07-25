陸前電商龍頭「易趣網」將關閉　模仿eBay起家後被阿里巴巴打趴

▲「易趣網」即將關閉。（圖／翻攝易趣網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸前電商龍頭「易趣網」（www.eachnet.com）近日宣布將停止營運，從8月12日起關閉網站所有商品、商鋪的交易功能，並關閉用戶註冊、登錄、充值功能，關閉網站伺服器。

易趣網成立於1999年，是大陸第一家C2C網站。創辦之初，公司只是上海一個兩居室民房，創始人邵亦波和譚海音是僅有的兩名員工，但兩個月後，註冊用戶就增加到4萬人，網上交易額突破1000萬，並在成立三個月的時候獲得美國3家風投公司的650萬美元的投資。

成立僅一年，易趣就成為了大陸第一大電商網站，各項指標長期排名榜首。2003年6月，全球最大的電子商務網站美國eBay以1.5億美元全資控股易趣。

不過，易趣被收購之後，阿里巴巴等競爭者也陸續出現，並開始攻佔易趣的市佔率。根據CNNIC數據，2005年，eBay易趣網仍是大陸第一大電商，佔據近六成的市場份額，但2006年eBay易趣網市場份額下滑至29%。

據艾瑞諮詢發布的數據顯示，在C2C網購市場，淘寶2012年第二季度以95%的份額處於絕對領先，易趣的份額則降至0.01%，可以忽略不計。

根據《央視財經》報導，上海財經大學電子商務研究中心主任勞幗齡分析，作為中國C2C模式的首創者，易趣網誕生之初便受到極大的關注，在模式上主要是模仿eBay，雖然互聯網環境相似，但在當時的市場環境之下，消費者對於「收費服務」的接受度，國內外卻是不一樣的，「所以完全照搬帶來的水土不服，不僅是當時易趣遇到的困惑，其他一些早期互聯網公司也同樣遇到了。」

勞幗齡強調，「這讓大家看到了再好的模式也不能完全照搬，中國電商由此開啟了引進再消化、創立中國電商自有模式的新階段。」