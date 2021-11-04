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USB-C iPhone來了！天價競標數字曝光

▲iPhone 13 Pro Max。（記者陳俐穎攝）

▲iPhone 13 Pro Max。（記者陳俐穎攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

原本果粉們一直期待能在新 iPhone 上看到如 USB-C、螢幕下指紋辨識等新功能出現，雖然期待終究是落空了，不過，國外有神人自製出了搭載 USB-C 的 iPhone ，目前eBay出價已超過85萬美元（約新台幣 230萬元）。

自從 iPhone 13 系列手機發表後，部分型號的現貨在官網上可說是一機難求，只能靠著搶不定時上架的現貨，或著是採用送貨服務等上至少一個月的時間，搶手程度可說是不言而喻。

這名神人工程師名為 Ken Pillone ，他在上個月將一部 iPhone X 的 Lightning 接口經過重新設計與焊接之後，成功替換為 USB-C 接口，實際測試後可以順利充電與進行資料傳輸。他自稱，「我製造了世界上第一部帶有 USB Type-C 端口的 iPhone」，並簡單說明了他是如何進行製作與測試的。

▲▼工程師改造搭載USB-C的iPhone X，在拍賣網競標高達85萬美元。（圖／翻攝自 eBay）

▲工程師改造搭載USB-C的iPhone X，在拍賣網競標高達85萬美元。（點圖放大／翻攝自 eBay）

Ken Pillone 將製作過程與完工後的測試影片PO上YouTube，並將這部 iPhone X 放上線上拍賣網站 eBay 競標，截至出稿前，競標價錢已超過85萬美元（約新台幣 230萬元）。

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