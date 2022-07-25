鎖分享器！孩子竟破解偷上網　爸媽崩潰：讀書這麼厲害就好了

▲為了不讓孩子偷玩手機，家長絞盡腦汁斬斷網路來源，有人把分享器鎖在房間，有人甚至將插頭上鎖。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今年暑假不一樣，不少家長在社群上哀號，為了怕孩子網路成癮，關閉家中Wifi或鎖住分享器，孩子卻輕易破解或借用鄰居Wifi，崩潰怒吼：「讀書有這麼厲害就好了！」天天上演諜對諜。對此專家建議，管控上網只是輔助，觀察孩子為何上網並訂出手機使用原則，讓孩子學會自制力才是正解。

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CTWANT記者訪查，不少父母發現，孩子經過一年多「線上教學」，孩子早已熟悉網路、手機且被黏住，入暑假後空閒時間變多，上網時間更長，因此家長使出渾身解數控制孩子上網時間，例如睡前把家中分享器放在爸媽房間等，但沒想到孩子卻能神速破解，甚至還會「借用」附近網路，讓家長疲於奔命。

新北市的游小弟就讀小學二年級，暑假前線上課程時發現平台上有聊天室，於是便邀請一些同學登入聊天，年紀還小的他們已經會使用一些搞笑貼圖，也會彼此分享抖音影片。

「我看到聊天訊息時，真的嚇一跳！」游媽媽說，由於她的手機上設有孩子線上課程的帳號，有一天突然跳出聊天訊息，她才知道孩子竟跟同學私下設有聊天室，之前遠距上課時小朋友們常常互相偷傳訊息，並沒有專心上課，於是游媽媽先把孩子帳號登出聊天室，也更嚴格控管孩子使用手機的時間。

低年級的孩子好對付，但青少年可精明了！一進入暑假之後，許多家長紛紛在社群媒體上討救兵，因為孩子都會趁爸媽睡覺時熬夜偷玩手機，希望大家能給一些建議來「對付」孩子。

問題PO出來之後討論相當熱烈，有些家長表示自己是採取「斷網」方式，將家中Wifi全部關閉，甚至為了不給孩子機會偷偷打開Wifi，還把分享器裝在父母的臥室中。也有家長分享經驗，表示只要透過設定，可以將孩子的手機與父母的相連，只要時間一到，網路、各個APP功能就會被鎖住。

▲暑假前長時間的線上課程，讓許多孩子愈來愈沉迷於網路世界，進入暑假後，由於空閒時間變多，因此更加不可自拔。（圖／CTWANT提供）

雖然父母對策很多，但青少年總能一一破解，例如家中沒有網路，就嘗試與鄰居網路連線；也有父母表示，明明已經設定好手機使用時間，但孩子卻常常依舊能上網，不知是如何做到的，也不禁感嘆：「聰明才智都用到手機了，讀書若能這麼認真，不知該有多好。」

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺表示，當孩子沉迷於網路、手機世界時，不妨先觀察孩子「為何要用手機或網路」，例如「會不會是疫情期間無法常常和朋友見面，所以改成一起玩線上遊戲？」或是「因為不知道無聊時能做什麼，所以就玩手機？」

了解之後，就能嘗試針對問題去解決，例如陪伴孩子找出其他嗜好如閱讀、打球等，才不會一不知道要幹嘛，就只想要玩遊戲。王明鈺說，因為大多數家長習慣掌控孩子的所有事情，什麼時候該做哪些事，通通都安排好，這會導致一有空閒時，孩子反而不知如何安排時間，那玩手機就是最簡單的選擇。

家中也有青少年的王明鈺，跟大多數家長一樣，偶爾也會與孩子因為手機問題起衝突，她採取的作法是將孩子手機帳號與自己相連，她可以透過自己的手機看到孩子使用手機的狀況，一旦孩子使用時間超過，系統就會發訊訊息通知她。

王明鈺說，這些管控的方式都只是「輔助」，它的功用是讓父母了解孩子使用手機的狀況，建議家長和孩子可以一起先擬好「手機使用原則」，例如近來家長社群中就流傳一份給孩子的「手機使用合約書」，詳列12點規定，包括手機密碼要讓父母知道、晚上幾點之前要把手機交出來、電話響了要接、遠離色情內容等等。

王明鈺說，每個家庭、孩子的狀況都不同，家長可自行調整約定內容，但重點是需要與孩子一起定期討論、檢視使用手機的狀況，若違反原則就收回一些使用權利，表現良好則放鬆一些規定，透過這些鬆鬆緊緊的管控措施，讓孩子逐漸學會自制力，才是真正的重點。

▲給孩子的使用手機合約書。（點圖可放大／CTWANT提供）

▲5招管控孩子使用手機。（點圖可放大／CTWANT提供）



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