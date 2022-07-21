婦人漏尿6年求診「挖出陳年避孕器」　婆婆驚喜狂讚：醫生你好厲害

▲婦產科醫師蘇軒幫助患者，解決各種疑難雜症。（圖／翻攝自臉書／魔人蘇阿軒醫師）

近日一名醫師在網路上分享看診案例，有媳婦帶著婆婆上門來求醫，原來是婆婆一直受到避孕器所擾，已經長達40年的時間了，媳婦不久前才剛到診所照過子宮鏡，覺得就醫經驗還不錯，於是決定帶婆婆來問診，結果不但解決了婆婆多年來的不適，婆婆還開心的大讚醫生超厲害！

婦科醫師蘇軒常常在臉書粉專《魔人蘇阿軒醫師》分享衛教和一些看診故事，近日一名患者在診療後留下了心得和評價，標題寫著「婆婆讚嘆不已，誇讚說『好值得』！」引發熱議，飽受避孕器困擾多年的婆婆，擔心體內避孕器放置了這麼久都被肉包覆住了，不知道會不會有什麼問題，聽朋友說取出來需要麻醉開刀再住院一晚，婆婆因此感到害怕遲遲不敢就醫。由於先前的看診經驗令媳婦感到相當安心，知道婆婆的困擾後，就乾脆帶著她來就醫檢查，希望能解決這問題。

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「今天就可以幫你把避孕器拿出來喔！」婆婆向蘇醫師說明求診原因後，馬上就得到了一個滿意的答覆，本來擔憂需要麻醉住院，沒想到居然這麼容易就剷除幾十年心中的擔憂「避孕器」。

媳婦表示，婆婆還做了子宮鏡檢察、彩色超音波和抹片檢查，「30分鍾內通通搞定，快結束時，我還聽到婆婆一直說：『醫生你好厲害』，還傳來裡面歡樂的笑聲。回放看片時，蘇醫生細細講解剛剛的經過，婆婆一顆心完全放下，表情變的超鬆的。」這名媳婦還分享，回家路上還和婆婆去吃鼎泰豐慶祝，婆婆邊吃小籠包還邊一直讚嘆醫師的醫術，不斷說「就值得ㄟ」、「這醫生就厲害欸」。

蘇軒醫師表示，他的專長就是處理疑難雜症，所以遇到這種陳年的避孕器，就好像遇到老朋友一樣，「怎麼處理病人會很開心，我大概知道個一二。」他也分享之前在其他醫院的看診經驗，他說有名年約50多歲的婦人，因為罹患癌症，子宮已經切除好幾年了，術後也做了電療，但在那之後就開始有漏尿的困擾，反反覆覆的治療五六年都沒有改善。

「醫師，趁教授不在，我想跟你討論一下，我不想再吃漏尿的藥了。因為吃了那麼多年都沒有改善。我覺得我乾脆就換尿布或護墊就好，至少沒有口乾舌燥的副作用。」

婦人向蘇醫師表明，自己已不想再服用藥物。蘇醫生聽到婦人的狀況後開始內診找源頭，隱隱約約感覺到陰道壁有異物，終於他找到婦人長期漏尿的原因「陳年避孕器碎片」，花了20分鐘的時間，蘇醫師幫婦人把留在體內的碎片夾光，內診也已經摸不到有任何的異物。

「蘇醫師，上次你看的那位病人尿管拿掉以後就再也沒有漏尿了。病人要我跟你說謝謝。」蘇醫師回憶起之前的看診經驗，至今仍感到相當開心。他說，能解決大家的疑難雜症是他成為醫師的原動力。

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