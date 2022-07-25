辦公桌比馬桶髒3倍！上班族「1壞習慣」　辦公室秒成細菌溫床

▲辦公桌其實比馬桶還要髒。（圖／取自Pixabay）

記者王佩翊／編譯

大多數上班族每天都會在辦公桌前坐上至少8個小時，英國卻有一項研究指出，其實辦公桌比馬桶還要髒3倍，辦公桌每平方英吋就有多達2.1萬個細菌，而鍵盤上的細菌數量更是跟廚房的垃圾桶一樣多。研究指出，人們經常會在辦公桌上吃喝，但很少會仔細清潔，也不會消毒，桌上的任何物品都可能成為病毒與細菌的溫床。

根據《每日郵報》報導，英國網站Fasthosts進行了一項研究調查，團隊將辦公室內的每件物品分別抽取10件，並進行取樣分析，在將相關數據與骯髒的家庭用品進行比較。研究發現，辦公桌上每平方英寸平均就有2.1萬個細菌，光是最常觸碰的鍵盤上平均就有3292個細菌，跟廚房垃圾桶一樣多，而滑鼠則有1676個細菌。

最令人驚訝的是，辦公室座機電話其實是超過2.5萬種細菌滋生的溫床。清潔公司TechDisinfect總經理薩瑪尼（Karim Samani）表示，「辦公桌與辦公用品的骯髒程度可能是馬桶的4倍之多，因為大部分的人花在上面的時間太長了。人們經常在辦公桌上飲食，但卻沒有好好清潔與消毒。」

他直言，「病毒、細菌很容易在家裡傳播，但事實上，辦公室的潛在危險更大。」從咖啡杯到鍵盤都有可能成為感染的溫床。薩瑪尼說，很多人認為人來人往的交通工具與公共場所有很多細菌，但除此之外，由於病毒可以在金屬或塑膠材質上存活1天，所以其實筆記型電腦、平板電腦、手機、鍵盤、滑鼠以及印表機等常見的辦公設備都可能成為病毒傳播的熱點。

Fasthosts發言人指出，一開始進行這項研究只是為了知道是否會得到令人震驚的結果，因此他們還特地取樣了馬桶蓋、廚房垃圾桶等，沒想到卻發現辦公桌其實更髒。

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