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買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

▲新款iPad Pro預計搭載M2晶片。（圖／取自MacRumors）

▲新款iPad Pro預計搭載M2晶片。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

預計新一代 iPad Pro將於今年的9月左右登場，對此外媒9to5mac也盤點可能在新款iPad Pro上出現的新功能，共有四項不同之處。

支援 MagSafe

新 MacBook Pro 和 iPhone 都對 MagSafe 有兼容性，因此 2022 年的 iPad Pro 應該也可以將這項技術應用到平板電腦上。雖然最初認為，蘋果會為平板製造整個玻璃後蓋，但根據目前訊息指出，如果採用全面玻璃背蓋， iPad Pro 會更加脆弱和沈重，因此蘋果計劃在 iPad 背面製作更大的標誌，並帶有玻璃表面，就能透過這個點實現無線充電。

miniLED、LCD螢幕

分析師 Ross Young 和郭明錤表示，由於生產成本高，蘋果將保留 LCD 技術用於較小的 11 吋 iPad，也認為蘋果將會對螢幕較大、價格較高的iPad版本採用 MiniLED 。

提高電池壽命

9to5Mac 表示，蘋果正在開發具有更大電池的 iPad Pro，因為許多用戶認為巧控鍵盤會導致電池過度消耗。這就代表這款 iPad 可以處理更苛刻的任務，並有更長續航力，與鍵盤和Apple Pencil連接的時間更長。

M2晶片

蘋果可能會在即將到來的 2022 年 iPad Pro 中添加升級版的處理器，9to5Mac 表示，這款新 iPad 將配備M2處理器，為平板帶來更好的效能。

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