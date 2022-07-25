鬼月開大運！3星座下半年「財運大暴漲」　專家：有望升官加薪

▲塔羅牌老師艾菲爾曝2022下半年財運爆棚星座。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

2022年已進入下半年，鬼月也即將來臨，雖然鬼月諸事不宜，但有些人在步入鬼月後，財運反而大好。塔羅牌老師艾菲爾近日就點名3星座財運將「大暴漲」，不但超級會吸金、數錢數到手軟，而且有貴人相助，在工作上的表現絕佳。

獅子座：

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下半年獅子座無論在投資、工作項目、自行創業都會相當不錯的成效，帶來口碑與聲望。客戶爭相著指定要與你合作，連帶而來的是向你綿延不斷湧來的金錢，如此財運大好的時期，又有時間的話，報名一堂能為你整體能力加值的課程，讓你無形的賺錢技逐漸顯化成摸得到的鈔票喔！

處女座：

特別容易心想事成，只要有心想要改善或加強，不用花費太大的力氣去推動。像是洽談已久的大項目終於簽訂合同、訂金入帳，曾被同業搶走的客戶捧著大把銀子回鍋、甚至向上級提出的加薪條件比你想像的更加優渥，如今迎來豐碩的果實顯化成金錢來到你身邊。記得對於這些錢財以及來源心懷感激，並且在使用它們的時候不要吝嗇，自然而然你正在建立與錢財良好的關係。

天秤座：

將貴人吸引到身邊，就連錢財都想與你當好朋友。相當懂經營人脈、加上不斷地持續精進工作技能，讓你在下半年有機會升官加薪、或被高薪請調到夢寐以求的職位及部門、甚至是有貴人為你牽線、給予你超乎預期的挖角條件，讓你想拒絕都難。記得身邊若有從前的舊識出現，可得特別把握，噓寒問暖、請客吃飯可能為你帶來你意料之外的好消息。