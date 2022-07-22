「大暑」節氣四生肖打開財富之門　屬馬賺錢容易，積極行動就對了

文／命理老師 邱彥龍

本周六（7/23）正式進入大暑，氣溫高升，四生肖財運也高升。近日有一位30歲勞工只花50元買彩券，竟幸運的中得1.2億元，羨煞不少上班族，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，大暑期間，虎、牛、馬、豬四生肖財運特旺，有如五鬼運財，建議這四生肖也不妨試試手氣，為自己敲開財富之門。

▲大暑節氣。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）



邱彥龍老師分析，在大暑節氣裡（7/23-8/7）財運最旺四個生肖分別是：

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Top4 ： 豬

屬豬的朋友，這段時間千萬不要猶豫不決，最好能學會說人家愛聽的話，且主動出擊與人溝通，不要學姜太公願者上鉤，會等到天昏地老。只要積極主動，將會有一群志同道合的人跟著你，財神也會伴隨左右。

Top3 ： 馬

屬馬的朋友，這段期間賺錢特別容易，事業、財富、學習等，只要行動就能成功，切記不要花太多時間空想，否則只會阻礙好運降臨。另外，情緒控管要注意，太衝動的溝通方式或帶有脾氣的溝通，只會把事情越弄越糟，凡事別想太多，積極行動就對了。

▲屬馬的朋友，這段期間賺錢特別容易。（圖／翻攝自pexels）

Top2 ： 牛

屬牛的朋友，在這段期間，霸氣十足，會有賺錢的機會上門，要把握好機會，事業上最好再三確認，不然容易被客戶晃點或改變原本的方案，工作事業如果有需要投資，建議先緩緩，不要著急，問清楚狀況，再做定奪，不然財富會石沉大海。

Top1 ： 虎

屬虎的朋友，在這段期間，有如神助，天官賜福，能快速成為大家關注的焦點，財富之神也會上門，不要糾結覺得哪裡不公平，停止腦袋思考，多疑猜忌會讓好運靠近不了你，只需要將服務與關懷做到最好即可左右逢源，走五鬼運財的好運。

▲大暑期間，身體健康需多關注。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

邱彥龍老師也提醒，7月至8月底之間因為凶星刑剋嚴重，身體健康也需多關注，舉凡發燒、喉嚨發炎、感染、出血、手術、傳染性疾病、血液疾病、皮膚過敏、糖尿病、中風、精神衰弱錯亂、頭痛、牙痛、神經痛、高血壓、血糖問題等容易發生。

另外，還要注意痛風、筋骨痠痛、幻覺、心神不寧、抽筋、腫瘤、慢性疾病跟意外受傷。想要逢凶化吉者，邱彥龍老師建議一個簡單易行的天星奇門秘訣，只要在家中正南方擺一盆樹木，樹的高度不要超過房子二分之一的比例，然後摘3片葉子，放置紅包袋中，男帶左邊、女帶右邊，7天更換新的葉片和紅包袋，能保這段期間的平安，並增添好運與智慧。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師