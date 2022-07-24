廁所門裝反誰建議？網稱王浩宇甩鍋味全龍　本人告了：跟檢察官說明吧

▲新竹棒球場問題不斷。（圖／富邦悍將提供）



記者杜冠霖／綜合報導

斥資12億的新竹棒球場日前風光啟用，沒想到問題一籮筐，不僅看臺牆壁過高、廁所門裝反，甚至造成球員受傷，為此，時任新竹市長林智堅已道歉，但仍難平各界罵聲。前桃園市議員王浩宇跳出來緩頰，稱很多事情都是一起參與興建的味全球團建議的。而有PTT鄉民以《王浩宇：廁所門裝反是味全龍建議的》為標題發文，對相關貼文，王浩宇表示已經提告。

王浩宇說，新竹棒球場是台灣第一個市府邀請球團參與興建的棒球場。這段時間，味全球團其實持續參與，甚至是開賽前還給他們試打比賽確認，很多問題是這次實際開打才發現。球團當初是覺得堪用，沒有認為需要改場地。

王浩宇認為，很多東西本來就是要用過才知道，今天台灣所有的球場，在最早都不是如此完美、好用，都是投注無數心力改建、修改，才能達到現在接近完美的狀態，「我覺得以一個新球場來說，桃園、洲際、天母當初的問題不會比新竹少。」

而有PTT鄉民以《王浩宇：廁所門裝反是味全龍建議的》為標題發文，內文表示，王浩宇大概覺得球場這麼爛，裡面一定有什麼陰謀詭計，其中他講到了味全龍，味全龍也參與了整個球場設計、廁所門裝反就是味全龍建議的，「這下真相大白了吧，我們堅哥是無辜的！」

對於該則貼文，王浩宇表示，已經在剛剛完成提告，「我只有說味全球團一直都有參與球場的規劃、設計、驗收、改善，但我沒有說過廁所門裝反是味全龍建議的。」

但對於王浩宇指「味全龍一直有參與球場規劃」的言論，絕大部分球迷並不買單，「紛紛表示，那些碎石、水溝就不講了，門把都能做錯跟球團有甚麼關係？」、「驗收這麼混還能扯球團試打過，你嘛幫幫忙」、「甩鍋給味全龍也太無恥了吧」、「好險林智堅沒像你這樣拉味全龍來墊背」