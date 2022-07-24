拜登新冠病情好轉！最新症狀曝光　白宮醫師：疑感染BA.5

▲白宮透露，染疫的美國總統拜登，症狀正持續改善，僅出現全身痠痛與喉嚨痛的現象。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登21日確診新冠肺炎，白宮透露，拜登應是感染了美國目前的主流病毒株BA.5，但他服用的抗病毒處方藥Paxlovid治療效果良好，症狀正持續改善，僅出現全身痠痛與喉嚨痛的現象。

綜合外媒報導，美國總統拜登21日確診感染新冠肺炎，目前人在白宮隔離，同時接受抗病毒處方藥Paxlovid的治療，但仍繼續履行職務。白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）透露，初步病毒定序結果顯示，總統感染的病毒應是BA.5變異株，這是美國目前75%至80%確診者感染的主要變種病毒，傳播性極強。

歐康納也指出，拜登染疫後的症狀十分輕微，而且其症狀在服用Paxlovid兩天後，正持續改善，僅有喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、全身痠痛與聲音沙啞等現象，但脈搏、血壓、呼吸頻率、體溫和血氧濃度都很正常，肺部也沒有問題，但醫師仍會繼續密切監測拜登的病況，白宮同時承諾會每天公開總統的最新情況。

另外，第一夫人吉兒‧拜登（Jill Biden）也表示，她現在的新冠檢測呈陰性，並將按美國疾病管制與預防中心（CDC）的指導方針保持日程安排。