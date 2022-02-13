快訊／台中人倫悲劇！25歲職軍狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

▲台中25歲職業軍人狠殺2幼兒後輕生，目前正在醫院搶救中。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中潭子區13日凌晨發生一起人倫悲劇！一名25歲蕭姓職業軍人疑似因與妻子感情不睦，竟於今凌晨跑到妻子住家狠心殺害其3歲及1歲半兒子，接著跑到大樓頂畏罪輕生。警消獲報趕抵現場，緊急將蕭男送醫搶救，而至於2名男童已明顯死亡，全案警方正積極偵辦中。

台中市消防局今凌晨接獲通報，稱潭子區有墜樓案件，警消人員隨即趕抵現場，發現蕭男倒臥在地，緊急將他送醫搶救。而於此同時，消防又再接獲通報，蕭男送醫後員警上樓查看，竟赫見2名幼童倒臥臥室，一人頸部受有刀傷，一人無明顯外傷，但均無生命跡象，消防人員隨即趕往查看，發現2人已明顯死亡，並未送醫。

警方事後介入調查，發現蕭男疑似因與妻子感情不睦，今凌晨竟跑到妻子住家殺害2名兒子後，跑到頂樓畏罪輕生，但詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。

據悉，蕭男在空軍第三聯隊擔任上兵職務，空軍司令部發言人政戰主任陳國華中將表示，蕭男在軍中平日表現正常，這次妻子爭執後發生此不幸事件，軍方已經趕往醫院協助家屬處理後續事宜，目前檢察官已介入調查中。

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