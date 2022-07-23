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「媽別鬧了！」妙齡女為愛私奔與母斷聯7年　警靠這招讓她們團圓

▲▼ 老母與私奔的女兒7年不見，越來越想念女兒，急向警察報案協尋 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 老母與私奔女兒7年不見，近日越來越想念女兒，急向警察報案協尋 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

55歲陳姓婦人7年前，不同意當時24歲女兒太早結婚，母女兩人常常大吵，女兒雖多次溝通，但總是碰軟釘子，最後女撂下一句：「就是要嫁給他！」負氣私奔，與家裡斷了聯繫。近來陳婦超思念女兒12日晚上鼓起勇氣，向派出所報請協尋，蘆洲警方最後靠著車籍資料，找到失聯7年女兒，母女倆透過電話聯繫冰釋前嫌淚灑警局，母女終於團聚。

據悉，陳姓婦人7年前不同意愛女太早結婚，女兒多次與家人溝通，卻總碰軟釘子，女兒最後向母攤牌表明「就是要嫁給他！」母女倆爆發激烈衝突，最後女兒收拾行李、負氣離家，陳婦傷透了心，家人極力安撫「反正等她氣消就會自己回來」誰料，這一別就讓母女斷了7年音訊。

陳婦近來越來越想念女兒，7月12日時前往蘆洲區成州派出所報案，希望警方幫忙找找女兒，陳婦向警員吳弈平說，7年來多麼希望能修補和女兒關係，多次試圖找尋女兒下落總是落空，警員吳弈平最後從陳婦女兒的車籍資料，找到聯絡其方式，兩人終於重新舊好。

事後警方仍持續關心，得知女兒於通話那天後已與母親破冰，並於5天後的假日帶著小孩回娘家與家人見面，讓母親感受到闊別七年的天倫之樂，警員吳弈平成功拯救一段差點失去的感情，許下繼續守護民眾的心願。

▲▼ 老母與私奔的女兒7年不見，越來越想念女兒，急向警察報案協尋 。（圖／記者戴上容翻攝）

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