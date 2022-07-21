全球猴痘破1.4萬例！WHO今再開會　評估是否構成「公衛緊急事件」

▲猴痘疫情持續擴散，民眾搶打疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

世界衛生組織宣布，全球猴痘確診病例已經超過1.4萬例，其中非洲地區出現5名感染患者病歿。目前大多數感染病例出現在歐洲，主要發生在與男性發生性行為的男性身上，世衛21日將召開會議，決定是否將猴痘疫情訂為「國際關注的公衛緊急事件（PHEIC）」。

根據《路透社》報導，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日表示，目前已經在全球確認超過1.4萬例的猴痘確診個案，其中非洲地區更通報了5例死亡案例。目前疫情主要集中在歐洲地區，好發於男同性戀族群。

▲猴痘的主要症狀為皮疹，但並非每個患者都會出現類似症狀。（圖／路透）



隨著猴痘疫情在各國蔓延，世界衛生組織21日將再度召開專家會議，決定猴痘疫情是否構成「國際關注的公衛緊急事件（PHEIC）」。而這也是猴痘緊急委員會第二次開會。

儘管猴痘確診者在全球已經破萬例，但是大多數感染患者都不會惡化成重症，通常可以自行痊癒。而非洲雖然出現死亡案例，但該地區早前就曾出現猴痘疫情。

另一方面，白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）發出警告，應該要更嚴肅看待猴痘疫情。他強調，現在觀察到的猴痘疫情可能只是「冰山一角」，並呼籲進行更有力的篩檢測試。

事實上，美國目前對於開放病患接受猴痘檢測的標準較為嚴格，如果病患沒有出現常見的皮疹症狀或是曾發生男男性行為，容易被醫師誤診為其他疾病，進而延誤治療時間，甚至將病毒傳染給更多人。

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