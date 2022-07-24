「同心32號」演習來了！　國防部發布動員召集令24日12時生效

▲ 國防部24日發布「同心32號」演習動員召集令。圖為國軍新制教召受訓畫面。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

後備軍人注意！國防部24日中午12時發布「同心32號」演習動員召集令，即起生效，要求收到精誠、忠義、大業、仁愛、忠貞、博愛教育召集令，及精誠、忠義、忠信、仁愛、忠貞、博愛徵購徵用書的後備軍人，到指定地點、時間報到。

國防部指出，受領下列「教育召集令」所列動員符號的後備軍人，於7月25日上午8時向指定地點報到：1、精誠動員甲字第130900號、第231905號、第250302號、第241007號。2、忠義動員甲字第280700號。3、 大業動員甲字第130100號、第230100號、第240500號。4、仁愛動員甲字第130200號、第220200號。5、忠貞動員甲字第150200號、第230104號、第250500號。6、博愛動員甲字第251105號、第241205號、第42900號。

而受領下列「教育召集令」所列動員符號的後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到：1、大業動員甲字第942001號。2、仁愛動員甲字第941006號。3、忠貞動員甲字第943001號。

至於受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：（一）精誠動員丙字第250302號、第231907號、第241007號，精誠動員丁字第250302號、第231907號、第141207號，精誠動員己字第250302號、第140200號。（二）忠義動員丙字第130100號、第240500號、第230100號，忠義動員丁字第130100號、第240500號、第230100號。

（三）仁愛動員丙字第140100號、第120100號，仁愛動員丁字第130200號，仁愛動員己字第140100號、第130200號。（四）博愛動員丙、丁字第242900號。（五）忠貞動員丙、丁字第230104號。（六）忠信動員丙字第1301號、第1402號，忠信動員丁字第1301號、第1402號。

另外，陸軍航空基地勤務廠（亞航公司仁德廠）、通信電子器材基地勤務廠（冠宇公司）、海軍基隆後勤支援指揮部（鎰福電子公司）、空軍官校（漢翔公司）、空軍第一後勤指揮部（亞航公司屏東飛修廠）、軍備局生產製造中心第202廠（日宏精密工業公司）及三軍衛材供應處（榮民製藥廠）的動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。