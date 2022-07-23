快訊／商圈欲哭無淚！逢甲無預警停電　串燒店一片黑、飯店沒冷氣吹

▲逢甲商圈晚間疑似變壓器出現問題，無預警大停電，業者欲哭無淚。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

逢甲商圈今（23）日傳疑似變壓器出現問題，大規模無預警停電，從晚間8點半停到10點，包括逢甲大學、便當街、文華道會館都受到影響，業者哀嚎「好不容易人潮回流竟然停電，損失起碼10萬元！」也有消費者在串燒名店用餐，吃到一半燈全黑，還以為有人生日店家幫忙慶生，後來才知道竟然是停電，直呼太誇張。

▲逢甲商圈晚間疑似變壓器出現問題，無預警大停電，台電緊急派員檢修。（圖／記者游瓊華翻攝）



據悉，包括逢甲大學、便當街、文華道會館都受到停電影響。飯店業者無奈表示，停電時間在晚上8點半左右，當時不僅電梯無法運轉，客人就算進房也沒冷氣，現在220瓦用電恢復，但110瓦用電還要等約1小時才復電，客人連吹頭髮也沒辦法。

▲應該人聲鼎沸的周末逢甲商圈，因為無預警停電，消費者受不了悶熱，快閃離去。（圖／記者游瓊華翻攝）



串燒名店也欲哭無淚，提到逢甲商圈好不容易等到人潮回流，竟然在最巔峰的週六用餐時間跳電，客人在黑暗中也無法用餐，還好消費者體諒，並沒有客訴，但店內許多食材都需要冷凍，這一停電損失起碼10萬元以上。