　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／商圈欲哭無淚！逢甲無預警停電　串燒店一片黑、飯店沒冷氣吹

▲逢甲商圈晚間疑似變壓器出現問題，無預警大停電。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲逢甲商圈晚間疑似變壓器出現問題，無預警大停電，業者欲哭無淚。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

逢甲商圈今（23）日傳疑似變壓器出現問題，大規模無預警停電，從晚間8點半停到10點，包括逢甲大學、便當街、文華道會館都受到影響，業者哀嚎「好不容易人潮回流竟然停電，損失起碼10萬元！」也有消費者在串燒名店用餐，吃到一半燈全黑，還以為有人生日店家幫忙慶生，後來才知道竟然是停電，直呼太誇張。

▲逢甲商圈晚間疑似變壓器出現問題，無預警大停電。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲逢甲商圈晚間疑似變壓器出現問題，無預警大停電，台電緊急派員檢修。（圖／記者游瓊華翻攝）

據悉，包括逢甲大學、便當街、文華道會館都受到停電影響。飯店業者無奈表示，停電時間在晚上8點半左右，當時不僅電梯無法運轉，客人就算進房也沒冷氣，現在220瓦用電恢復，但110瓦用電還要等約1小時才復電，客人連吹頭髮也沒辦法。

▲逢甲商圈晚間疑似變壓器出現問題，無預警大停電。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲應該人聲鼎沸的周末逢甲商圈，因為無預警停電，消費者受不了悶熱，快閃離去。（圖／記者游瓊華翻攝）

串燒名店也欲哭無淚，提到逢甲商圈好不容易等到人潮回流，竟然在最巔峰的週六用餐時間跳電，客人在黑暗中也無法用餐，還好消費者體諒，並沒有客訴，但店內許多食材都需要冷凍，這一停電損失起碼10萬元以上。

►不當毛毛怪！可水洗的「得體刀」千元有找超好用

ET快訊
快訊／逢甲夜市大規模停電　台電認了：用電負載過高
林志穎「3巧合」幸運逃死劫　鄉民驚：天選之人
千萬網紅「穿比基尼搗麻糬」雙球狂彈跳　14秒片網全看暈
快訊／逢甲商圈大規模停電　串燒店客人摸黑用餐
專訪／丟丟妹陷「賣磷酸鹽蝦仁」風波　被問幾歲退休給答案了
即時／國3南下255K連環事故　聯結車爆胎脫皮「波及9車」
快訊／WHO宣布：猴痘為全球公衛「緊急情況」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／逢甲商圈大規模停電　台電：用電負載過高「設備故障」

快訊／商圈欲哭無淚！逢甲無預警停電　串燒店一片黑、飯店沒冷氣吹

保障偏遠地區行的正義　台南小黃公車首創「預約站牌」貼心服務

嚇人！熱到發爐？　彰化火車站垃圾桶自燃

彰化路燈又停了！一片黑漆漆　原來是松鼠觸電

新北建構「水保Online大平台」　邀全國共同推廣水保教育

視察基金二、三路假日交通　基隆警局長張樹德慰勉執勤同仁

彰化未婚聯誼「男繳1000還是搶破頭」　女狂打折…只來8個

跨足旅宿、餐飲、當代藝術館　御盟集團頂規酒店式公寓第3季登場

台東首創「減廢生活節」　兌換消費券資源回收物達640Kg

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

買不起GK就自己DIY！　巧手妻製哥吉拉送老公

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

快訊／逢甲商圈大規模停電　台電：用電負載過高「設備故障」

快訊／商圈欲哭無淚！逢甲無預警停電　串燒店一片黑、飯店沒冷氣吹

保障偏遠地區行的正義　台南小黃公車首創「預約站牌」貼心服務

嚇人！熱到發爐？　彰化火車站垃圾桶自燃

彰化路燈又停了！一片黑漆漆　原來是松鼠觸電

新北建構「水保Online大平台」　邀全國共同推廣水保教育

視察基金二、三路假日交通　基隆警局長張樹德慰勉執勤同仁

彰化未婚聯誼「男繳1000還是搶破頭」　女狂打折…只來8個

跨足旅宿、餐飲、當代藝術館　御盟集團頂規酒店式公寓第3季登場

台東首創「減廢生活節」　兌換消費券資源回收物達640Kg

劉亮佐曝女兒出生「19年前巧合」！　父女照溫馨：生命充滿有趣

限量60輛！Infiniti QX50新增「專屬魅影套件」　239萬起在台上市

撞臉謝霆鋒爆紅！　抖音網紅代言費破200萬「僅3年就買房＋超跑」

22歲「跨欄女王」再破世界紀錄　世錦賽400跨欄摘金

前場烏龍球今攻進東亞盃歷史首球　蘇芯芸很興奮：有調整回來

阿諾曾「故意對著她臉放屁」！《哈利波特》女星記恨：還沒原諒他

北市士林「40多戶晚間停電」！台電：線路設備故障　派員搶修中

百貨首家滑雪俱樂部搶攻涼夏商機　七月以來業績月增近三成

登峰造極青年排球邀請賽最終日　鯨華女排出戰明星隊引爆人潮

快訊／逢甲商圈大規模停電　台電：用電負載過高「設備故障」

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

地方熱門新聞

男聯誼繳1000搶破頭　女只來8個

快訊／逢甲商圈無預警停電

高雄晚間又停電！台電：松鼠碰到熔絲鏈開關

電動自行車納入管理　今年11月掛牌上路

即／逢甲商圈大規模停電　台電：用電負載過高

抗癌5年仍無力挽回　癌末女舉辦生前告別式

彰化路燈又停了！原來是松鼠觸電

台南新市區傳工廠傳火警廠方自撲

女子跨坐鬼門關前之高牆

特斯拉過卡充電遭拔槍！車主見畫面氣炸

熱到發爐？彰化火車站垃圾桶自燃

桃園閩南文化節　《九天》廟會陣頭戲登場

新北蘆洲模範父親表揚　16位父親靦腆笑了

蔡宗豪力促設青年局

更多熱門

相關新聞

抓斗車勾斷電線害停電　駕駛慘收紅單還得賠償

抓斗車勾斷電線害停電　駕駛慘收紅單還得賠償

高雄市22日晚間接連發生2起停電意外，在岡山區，有松鼠碰觸熔絲鏈開關，導致31戶停電1小時；另一起發生在仁武區，一部抓斗車夾子未收好勾斷電線，造成路燈不亮，駕駛恐怕得賠償台電損失外，也得面臨最高1萬8000元罰款。

路口對撞小黃側翻　停電監視器秀逗...難還原真相

路口對撞小黃側翻　停電監視器秀逗...難還原真相

用電量連3天創高！台電喊節電被酸爆

用電量連3天創高！台電喊節電被酸爆

高雄晚間又停電！台電：松鼠碰到熔絲鏈開關

高雄晚間又停電！台電：松鼠碰到熔絲鏈開關

台南南區、中西區晚上突跳電搶修

台南南區、中西區晚上突跳電搶修

關鍵字：

逢甲商圈停電

讀者迴響

熱門新聞

林志穎一家找救命恩人　英勇攝影師謙虛婉拒「這真的沒什麼」

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

林志穎弟弟8字再發聲「親揭哥哥治療現況」！

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

林志穎大哥鬆口「全家只有一個疑問」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

林智勝新竹跌倒　虛驚一場排上先發4棒

更多

最夯影音

更多
可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了
離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面