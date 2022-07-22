　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連續3天用電創新高！台電PO文喊「一起節電」　秒遭網友酸爆

▲桃園市張姓男子3年前被指派維修中壢區某居酒屋冷氣空調，因未配戴電工安全帽等防護器具，測試時因主機漏電遭電擊致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣連3天用電創新高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台灣天氣持續炎熱，用電量也不斷突破新高。台電22日呼籲，已經連續3天用電量創新高，面對盛夏雖已規劃各種需求面、供給面的措施，還是希望民眾一起節電省荷包。不過，台電的貼文曝光後，再度遭到網友洗臉「四個不同意，跳電最有力」。

台電20日在臉書粉專分享，當天用電量突破4,000萬瓩，創下歷史新高，更是首次突破4,000萬瓩，沒想到21日的瞬時最高用電量也達4,030萬瓩，與20日相同，而22日的瞬時最高用電量又超越了20日、21日，達到4,074萬瓩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據台電分享的資訊數據，目前歷年最高尖峰用電量前10名，全落在2022年的6月、7月之間，歷年來的最高尖峰用電量前20名也全是2021、2022年。

▼台灣用電量連3天創新高，台電呼籲節電省荷包。（圖／翻攝臉書／台電電力粉絲團）

▲▼台灣用電量連3天創新高。（圖／翻攝臉書／台電電力粉絲團）

台電表示，目前用電連3天創新高，面對盛夏來臨，公司已規劃各項需求面、供給面的措施，將全力保證穩定供電，希望民眾一起節電省荷包、珍惜每一度得來不易的電力。

不過，台電連續3天分享用電創高的資訊，卻遭網友一面倒狂酸，「不缺電為什麼要省電？多用電台電才有錢賺啊，有哪家公司叫消費者不要買東西的」、「缺電就說缺電嘛，拐彎抹角的，類缺電是吧」、「請配合政府用愛發電政策」、「看到這，我決定冷氣溫度再低兩度」、「台灣不缺電，只是最近需求高。建議酸民不要見獵心喜」、「為了未來的能源政策，我每天冷氣都開16度」、「不怕不怕～我們有這麼多太陽能跟風機…怎麼會怕用電量增加呢。」

►竹炭過濾，為你保持最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►買一次用整年！衛生紙抗漲「超狂下殺」800元有找

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

ET快訊
快訊／陳建安、馮翊新奪WTT支線賽男雙冠軍　逆轉擊敗中國組合
李蒨蓉美國點餐「幾個漢堡飲料」噴2400！　看帳單嚇壞
快訊／高雄二度停電！　台電搶修中
台灣藝人第一人！頑童小春獲MLB親邀　站上「道奇隊投手丘」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2個相愛的人=2隻刺蝟！辨認「愛情惡魔」遠離PUA控制型戀人

連續3天用電創新高！台電PO文喊「一起節電」　秒遭網友酸爆

早餐店豬排蛋夾「神秘內餡」！她打開滿頭問號　網敲碗求地址

快訊／高雄二度停電！車輛勾斷電線　台電搶修中

不限市民！北市祭3000元「節能家電補助」　地址在北市就可申請

林志穎自撞！命理專家「4生肖有劫數」4天前預言詭異命中

林志穎自撞！特斯拉車主看酸民留言笑了：別買，爛車我們開就好

林志穎自撞滿臉血！網友目擊「半毀特斯拉Model X」最新情況

YTR看「林志穎車禍」身為車主也覺得恐怖　自動駕駛在台灣很難用

「大暑」節氣四生肖打開財富之門　屬馬賺錢容易，積極行動就對了

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

林志穎自撞影片曝　特斯拉迴轉後撞指示桿

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

林志穎特斯拉撞擊畫面

林志穎特斯拉車頭全毀！拖吊到一半「二度起火」　警消灑水降溫

2個相愛的人=2隻刺蝟！辨認「愛情惡魔」遠離PUA控制型戀人

連續3天用電創新高！台電PO文喊「一起節電」　秒遭網友酸爆

早餐店豬排蛋夾「神秘內餡」！她打開滿頭問號　網敲碗求地址

快訊／高雄二度停電！車輛勾斷電線　台電搶修中

不限市民！北市祭3000元「節能家電補助」　地址在北市就可申請

林志穎自撞！命理專家「4生肖有劫數」4天前預言詭異命中

林志穎自撞！特斯拉車主看酸民留言笑了：別買，爛車我們開就好

林志穎自撞滿臉血！網友目擊「半毀特斯拉Model X」最新情況

YTR看「林志穎車禍」身為車主也覺得恐怖　自動駕駛在台灣很難用

「大暑」節氣四生肖打開財富之門　屬馬賺錢容易，積極行動就對了

英情報局長稱「烏克蘭必須贏」　因習近平如鷹一般注視

快訊／國道1號南下15.7K處1車「撞翻冒煙」　2男送醫

小柯瑞自信空檔投籃比哥哥準　兄弟聯手？他更想擊敗咖哩

SBL年度助攻王仍「待業中」　呂宗霖盼延續籃球夢

2個相愛的人=2隻刺蝟！辨認「愛情惡魔」遠離PUA控制型戀人

向太刪文「太多太多誤解」！　向佐持續神隱挨罵：算什麼男人

老公罹罕病「這輩子無法痊癒」　Hold住姐證實復發：老天為什麼懲罰我

羅力再叩關中職百勝　郭郁政沒輸過富邦

黃蜂布里吉斯家暴遭重罪指控　美媒：監獄提供11年長約

呱吉、「乾一杯」阿強探班兼拜師　中華女足東亞盃再戰日、韓

江宏傑輸三季...郭泓志嗆「拉下錢薇娟」　翁滋蔓參戰《全明星4》先求助賀軍翔

生活熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

大暑到就發財　命理師點名4生肖財運旺翻

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

YTR看林志穎車禍覺得恐怖　自動駕駛在台很難用

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

林志穎自撞！特斯拉車主看酸民留言笑了：別買

林志穎自撞滿臉血！網友目擊「半毀特斯拉Model X」最新情況

先救孩再拉出林志穎！救命恩人「手上都是血」

用電量連3天創高！台電喊節電被酸爆

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

快訊／高雄二度停電！車輛勾斷電線　台電搶修中

北市祭3000元「節能家電補助」

「路邊見火燒車，敢救人嗎？」　網答案一面倒

更多熱門

相關新聞

高雄晚間又停電！台電：松鼠碰到熔絲鏈開關

高雄晚間又停電！台電：松鼠碰到熔絲鏈開關

高雄市岡山區中山南路、後紅路一帶22日晚間7點左右發生停電事故，台電調查，起因是松鼠碰觸熔絲鏈開關，造成開關燒損，進而引發停電，共有31戶受到影響，晚間8點08分已全數恢復供電。

用電量再創新紀錄　達4,051.9萬瓩

用電量再創新紀錄　達4,051.9萬瓩

台南南區、中西區晚上突跳電搶修

台南南區、中西區晚上突跳電搶修

彰化500盞路燈晚間大停電　道路一片黑

彰化500盞路燈晚間大停電　道路一片黑

尖峰用電量創新高卻亮綠燈　鄭麗文揭疑點：民進黨偷藏電？

尖峰用電量創新高卻亮綠燈　鄭麗文揭疑點：民進黨偷藏電？

關鍵字：

台電節電停電夏季用電

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

《美國好聲音》參賽者陳屍家中

大暑到就發財　命理師點名4生肖財運旺翻

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

《禹英禑》再釋刪減片段！這兩人真實關係曝光

快訊／陳建安、馮翊新奪WTT支線賽男雙冠軍

即／雄中生K書忘時被鎖門　翻牆墜樓最新傷勢曝

YTR看林志穎車禍覺得恐怖　自動駕駛在台很難用

林志穎自撞恩人視角！目擊大喊「夭壽」秒衝救援

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面