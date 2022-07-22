連續3天用電創新高！台電PO文喊「一起節電」　秒遭網友酸爆

▲台灣連3天用電創新高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台灣天氣持續炎熱，用電量也不斷突破新高。台電22日呼籲，已經連續3天用電量創新高，面對盛夏雖已規劃各種需求面、供給面的措施，還是希望民眾一起節電省荷包。不過，台電的貼文曝光後，再度遭到網友洗臉「四個不同意，跳電最有力」。

台電20日在臉書粉專分享，當天用電量突破4,000萬瓩，創下歷史新高，更是首次突破4,000萬瓩，沒想到21日的瞬時最高用電量也達4,030萬瓩，與20日相同，而22日的瞬時最高用電量又超越了20日、21日，達到4,074萬瓩。

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依據台電分享的資訊數據，目前歷年最高尖峰用電量前10名，全落在2022年的6月、7月之間，歷年來的最高尖峰用電量前20名也全是2021、2022年。

▼台灣用電量連3天創新高，台電呼籲節電省荷包。（圖／翻攝臉書／台電電力粉絲團）



台電表示，目前用電連3天創新高，面對盛夏來臨，公司已規劃各項需求面、供給面的措施，將全力保證穩定供電，希望民眾一起節電省荷包、珍惜每一度得來不易的電力。

不過，台電連續3天分享用電創高的資訊，卻遭網友一面倒狂酸，「不缺電為什麼要省電？多用電台電才有錢賺啊，有哪家公司叫消費者不要買東西的」、「缺電就說缺電嘛，拐彎抹角的，類缺電是吧」、「請配合政府用愛發電政策」、「看到這，我決定冷氣溫度再低兩度」、「台灣不缺電，只是最近需求高。建議酸民不要見獵心喜」、「為了未來的能源政策，我每天冷氣都開16度」、「不怕不怕～我們有這麼多太陽能跟風機…怎麼會怕用電量增加呢。」

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