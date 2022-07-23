破解燒腦基因知識　台科大設計擬人化圖文敘事「學習好輕鬆」

▲台科大團隊透過擬人化圖文敘事設計，破解燒腦的基因知識。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

遺傳性腦中風跟什麼基因有關？為了讓民眾瞭解生澀難懂的基因知識，台灣科技大學設計團隊，利用視覺設計與說故事的方式，透過輕鬆有趣的圖文敘事介紹，將困難的基因資訊用簡單明瞭的擬人方式傳達給大家，將科學變得輕鬆易懂，推廣精準健康的重要觀念。

為促進台灣發展精準健康，中研院與全台16個醫院體系33家醫院共同合作執行「台灣精準醫療計畫 （TPMI）」，TPMI團隊同時希望將科研量能傳遞給民眾，號召學界與醫界共同組成「社團法人台灣精準健康促進協會，致力推廣精準健康科普教育，並推動精準健康的生活型態。

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為推動精準健康科普教育，社團法人台灣精準健康促進協會特別與台科大設計系副教授林廷宜團隊攜手合作，建置BeTWeen 23精準健康科普網站，透過視覺識別系統傳遞正確精準健康資訊，今（23日）起台灣科學教育館舉辦「健康城市揭密展覽」。

▲台科大校長顏家鈺（左五）與設計系林廷宜副教授帶領設計團隊合影。（圖／台科大提供）

林廷宜指出，設計團隊希望利用輕鬆有趣的圖文敘事介紹，將困難的基因資訊用簡單明瞭的擬人方式傳達給大家，每個基因寶寶有各自的生日、體型、身高、體重，職業甚至是位置，這都是基因在醫學上的意義和特色。

▲台科大透過擬人化圖文敘事設計，破解燒腦的基因知識。（圖／台科大提供）

林廷宜進一步表示，利用設計和擬人化的方式轉譯，最困難的部份在專業的生醫概念，透過設計傳達複雜的醫學訊息更要求正確性，透過生醫團隊與設計團隊合作，讓這些原本困難又不親民的基因資訊，轉化成連小朋友都可以輕鬆閱讀理解，例如基因故事搭配時事情境，透過時事、設計、故事來解說複雜的基因科普，像是LDLR基因變異與家族性高膽固醇血症有關，因此設計背景用海運方式表達，把海運塞港堵住的畫面和膽固醇堵塞連結，而油脂不溶於水也是當初設計創意的發想來源，希望讓每個人更容易看懂。