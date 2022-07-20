台學子好棒！「新型態概念樂器」角逐設計界殊榮「紅點之星」

▲陳星如作品「新型態概念樂器」，獲得德國紅點最佳設計獎，還將角逐設計界殊榮「紅點之星」。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

有設計界奧斯卡獎之稱的2022德國紅點設計概念獎日前揭曉，全球共3600件參賽，其中288件作品獲選Winner，38件作品入選最佳設計獎，台科大學生共有6件作品獲獎，其中設計系陳星如作品「Bitboard-新型態概念樂器」，不僅入選最佳設計獎，還可角逐最高榮譽的「紅點之星」，結果預計9月揭曉。

有設計界奧斯卡獎之稱的德國紅點設計獎是全球四大設計獎之一，分為「設計概念獎」、「傳達設計獎」與「產品設計獎」三獎項，今年設計概念獎日前揭曉，台科大在全球共3600件參賽作品中，共6件作品獲獎，包括5件獲選Winner，一件入選最佳設計獎，並將角逐最高殊榮「紅點之星」（沒有獎金），印證台科大在2021年紅點設計獎大學排名為亞太第一的實力。

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台科大校長顏家鈺指出，今年全球參賽作品共3600件，其中288件作品獲選為Winner，38件作品獲選為最佳設計獎，再從中選出5件最佳設計獎作品角逐最高榮譽的紅點之星，預計9月份在新加坡揭曉，而這次台科大獲獎學生，將設計理念與環境永續議題相結合，再次展現台科大創新實務設計的實力。

其中台科大設計系陳星如作品「Bitboard-新型態概念樂器」，獲選為設計概念獎、最佳設計獎及入圍紅點之星將樂器外觀和操作特點轉化，該作品由施皇旭教授指導，施皇旭指出，好的設計創作一定能找到合適的舞台發光，引導同學突破性設計創作，是教學上的理念。

陳星如則表示，該作品是以自己幼時經驗為靈感，而Bitboard是為音樂創作者、DJ或街頭音樂藝術家設計的電子樂器，將樂器外觀和操作特點轉化成表面紋理，為創作者提供直覺反饋，藉由觸感體驗激發創意，希望將音樂創作的體驗提升到新的層次。」