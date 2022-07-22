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高雄國際旅展登場！金門「3天2夜機+酒」5千有找　她抽中船票爽翻

▲▼022高雄市旅行公會國際旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲2022高雄市旅行公會國際旅展熱鬧登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

南台灣規模最大的2022高雄市旅行公會國際旅展，今起至25日一連四天在高雄展覽館盛大登場。展場匯集國內外300多個攤位參展，公私部門全力要搶55億元「悠遊國旅補助」商機，像是金門縣觀光處，首日就大方送出船票和機票，讓現場撿便宜的民眾樂翻了。

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑表示，今年旅展攤位因為受疫情影響雖僅300多攤，雖不如往年多，但仍有許多國外參展單位，不同以往的特色是國旅這區塊，除有各縣市精心推出深度旅遊行程產品，還有業者精心設計的各式離島及本島等「類出國」各式旅遊行程。現場也跟往年一樣會促銷各五星級飯店的餐券及住宿券；結合交通部觀光局國旅優惠補助等利多，民眾可得把握盡早入場拿好康搶優惠。

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▲▼022高雄市旅行公會國際旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄福華大飯店推出聯合餐券，最低下殺45折。（圖／記者許宥孺攝）

高雄福華大飯店公關經理劉佳貞表示，此次展場推出聯合餐券，一張售價1299元，可於飯店內4家餐廳使用，包括珍珠坊港式雙人套餐、1樓咖啡廳雙人套餐、30樓Smile one火鍋雙人套餐，另外民眾詢問度高的6樓江南春烤鴨，還加贈鹽酥鴨骨，換算原價，相當於享有45折優惠。餐券優惠期限1年，若逾期仍視同現金可抵用，民眾仍享有保障。另外，福華飯店也推出石門、溪頭、墾丁三店聯合住宿券，平日入住2天1夜，每張售價4300元。

今日上午就有一名先生買了墾丁福華住宿券，打算送給親朋好友去度假，直呼「優惠很多」，去年也買近30張住宿券，今天還買了5張高雄福華聯合餐券，「趕快買一買，等下要去吃烤鴨了」。

▲▼022高雄市旅行公會國際旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲金門縣府力推「金門星光節」，現場大方抽機票、船票，吸引一票參展民眾搶抽大獎。（圖／記者許宥孺攝）

金門縣觀光處則為暑假重頭戲之一「金門星光節」大力宣傳，8月1日起至9月30日，將展出科幻感的星球謎航與朱活紀恐龍等跨時空地景裝置藝術，讓遊客穿越星空銀行、蟲洞，感受侏儸紀霸王龍、迅猛龍、三角龍稱霸的世界。此次金門館消費滿千可參加抽機票大獎活動，打卡還送神秘小禮。

金門縣觀光處大陸事務科長蔡湛成表示，為刺激買氣，金門縣旅行商業同業公會特別推出「金門星光節」自由行方案，平日3天2夜「機+酒」，每人只要4884元。

▲▼022高雄市旅行公會國際旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲爽玩金門三天兩夜，含機票、住宿竟5千元有找。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼022高雄市旅行公會國際旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄周小姐(圖中)幸運抽中船票，直呼超開心。（圖／記者許宥孺攝）

為吸引逛展民眾，金門縣府也在開展首日大方送出船票和機票，現場和民眾玩起「金門拳」，一名來自高雄的周小姐幸運獲船票一張。周小姐表示，抽到船票非常開心，她已去過金門十幾次，今年8月3日要去、10月又要去，因為非常喜歡金門的民俗風情，一年會去2-3趟金門自由行，這次幸運獲得船票，也會和家人一起去。

▲▼022高雄市旅行公會國際旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄館「夏趣高雄」，全館消費滿200元還有機會抽中豪華住宿券。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市政府觀光局表示，高雄館參展店家十分多元，有i-Ride飛行劇院、高雄市比啦原住民產業協會、日光小林社區發展協會、志斌豆瓣醬、裕賀牛觀光工廠、高雄捷運、五福旅行社等多元產業，讓民眾食、宿、遊、購、行、娛一次滿足。現場還將壽山動物園、熱氣球、東高雄原民觀光、旗津意象等，做成精美的打卡地標，要讓你一秒成為網紅網帥，打卡還可轉扭蛋、抽好禮，現場更發送特色禮贈品與民眾互動搶答，全館消費滿200元還有機會抽中豪華住宿券。

▲▼022高雄市旅行公會國際旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼疫情悶壞了！不少民眾翻閱日本觀光資料。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼022高雄市旅行公會國際旅展。（圖／記者許宥孺攝）

而國內疫情趨緩，國門即將重啟，展場也吸引日本、大陸海旅會、菲律賓、帛琉、印度、馬來西亞等國的旅遊單位來台行銷觀光，其中，日本更是大陣仗匯集9縣市公私部門來台搶客。日本台灣交流協會台北事務所經濟部表示，大家已有一段時間沒有出國，希望未來國境開放，台灣民眾能將日本選作第一站，日本各地也等待大家的到來。

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