黎巴嫩陷黑暗時刻！燃油耗盡發電廠關閉　全國大停電料將持續數日

▲黎巴嫩2家最大的發電廠因燃油短缺停止運作，導致全國陷入大停電。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

黎巴嫩2家最大的發電廠因燃油短缺停止運作，導致全國陷入大停電。當局指出，電力無法在11日以前恢復，且全國停電的情況料將持續數日。當地媒體形容，黎巴嫩目前已陷入黑暗時刻。

綜合外媒報導，黎巴嫩政府官員證實，當地2家最大的發電廠戴爾阿馬爾（Deir Ammar）和扎赫拉尼（Zahrani）因燃油耗盡，已於9日全面關閉。這2家發電廠的發電量佔了全國約40%左右，因此它們的關閉導致國內電網完全被中斷，至少600萬人受影響。

Total blackout in #Lebanon after 2 of the country's biggest power stations shut down due to fuel shortages.



The blackout in Lebanon (population 6 million) is expected to last for several days, the government source told Reuters pic.twitter.com/W6HTjZiSDJ — Newsistaan (@newsistaan) October 9, 2021

國營電力公司指出，當局難以在11日前恢復供電，且全國停電的情況料將持續數日。外媒指出，民眾現在只能靠私人柴油發電機供電，但發電機供電成本較高，民眾難以負擔。官員表示，國營電力公司將使用軍隊的燃油儲備嘗試暫時發電，但此方案不會在短期內實行。

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