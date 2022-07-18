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國旅補助「限量153萬份」　上路首日迎2萬間訂房！經費用完就截止

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅遊,出遊,旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲國旅補助開跑，每晚可補1300元。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

悠遊國旅振興計畫開跑，週日到週四住宿最高可補1300元，到主題樂園也可享有門票3折優惠，自由行住宿補助總經費約20餘億，以每人1300元補助金額計算，約可提供153萬份補助，預算用罄計畫就會提前結束。交通部長王國材表示，昨日是計畫上路首日，已有2萬間房使用補助。

王國材表示，昨天在車站、機場都看到很多遊覽車，全台一天就有2萬多間房間預訂住房，可以看出在悠遊國旅計畫刺激下，國旅產業都有動起來，是一個好的開始，希望業者能將旅遊品質做好，迎接下階段來到的國際觀光客。

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▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）

▲「悠遊國旅補助方案」團體旅遊優惠。（圖／觀光局提供）

觀光局長張錫聰日前表示，團遊、自由行補助經費均為20餘億，不過因旅行社還有包含遊覽車業，因此經費略多。若以20億估算自由行補助計畫，每人以補助1300元試算，等於補助名額約有153餘萬份，在經費用罄前兩週觀光局就會在網上公告。

悠遊國旅振興計畫包括三大項目，第一為團體旅遊補助，旅行團15人以上、行程2天1夜以上且例假日低於1天，符合指定條件，每團最多可補3萬元。

第二為自由行住宿優惠，只要在週日到週四期間入住有參與補助計畫的旅宿，每人每晚可補800元，若符合「入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅館，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗」等條件之一，就可再加碼500元，共補1300元，目前已有8800家業者參與計畫，且業者家數會持續增加。

第三為主題樂園優惠，旅客在週日到週四至樂園遊玩，門票可打3折，該計畫經費約4億元。

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）

▲「悠遊國旅補助方案」個別旅客住宿優惠及遊樂園入園優惠。（圖／觀光局提供）

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