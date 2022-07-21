　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國旅補助上路5天「破16萬間房」申請　剩餘額度出爐！

▲▼國旅,觀光,觀光客,花蓮,旅遊,旅客,導遊,領隊。（圖／記者李宜秦攝）

▲團遊、自由行均可享受國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局投入55億元祭出悠遊國旅補助方案，針對團體、自由行等旅客均有補助，平日至主題樂園也可享門票3折優惠。其中自由行每晚最高可補1300元，以總經費20餘億元試算，約可提供153萬份補助。交通部表示，截至目前為止，個人申請住宿補助已有16萬間。

交通部長王國材表示，為振興國旅，交通部向行政院爭取55億元，從7月15日起實施「悠遊國旅補助方案」，民眾的參與相當踴躍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據觀光局統計，截至目前為止，特色團遊已申請團數為2000團，另觀光遊樂業有12萬人次入園；個人申請住宿補助則有16萬間。

王國材表示，悠遊國旅補助方案上路後有加乘效果，帶動國內旅遊風潮，期待民眾可以趁此機會體驗臺灣的好山好水好風光。另也請觀光業者、遊覧車業者務必提供最好的遊程與服務，讓國人有更深入、更好感的國旅感受。

在國際行銷方面，觀光局將透過觀光交流會議聚交疫後觀光議題，其中臺韓觀光交流會議已於今年6月30日召開，臺日觀光交流會議與臺越觀光交流會議分別預計在9月、10月登場。王國材表示，盼藉由會議舉辦與加強行銷宣傳，將全力推動國際觀光。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
一言不合就著床！　吳宗憲證實女兒喜訊「計畫生3個」
「牛魔王」挨撞！　紅牌重機過彎衝入對向
飯店「2物品」最髒！　內行揭內幕警告：千萬別用
快訊／做換臉A片賺1300萬　小玉一審判決出爐
有急事找你！LINE被亂加好友、收垃圾訊息　官方曝2招解決
林襄超人氣紅到日本！　海外球團指名首選
快訊／風帆2死「男童助浮衣曝光」！　確認落水窒息死亡
2歲童斷指接上仍發黑！　她怒轟肇事3童媽帶頭落跑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

空中嘉年華7／22登場　台1線屏鵝公路面臨暑期車流新高峰

竹縣+693！明起50歲以上打第4劑開打　加開婦幼館接種站

台鐵宜蘭站新觀光熱點！宿舍群變身3千坪購物商場　即起試營運　

竹市+594！年度累積8萬人確診！　衛生局呼籲民眾落實施打疫苗

台南市確診+2024名　開放50歲以上成人預約COVID-19疫苗第4劑

冷氣開半小時還是熱爆！他一看室溫31度傻眼：根本冷氣之恥

逛台南地獄展隔天「身體動不了」　騎車自撞噴飛！詭異2巧合超毛

減肥靠跑步會瘦嗎？網點出「1關鍵」是根本：沒做到都白跑

國旅補助上路5天「破16萬間房」申請　剩餘額度出爐！

壬寅年安平作16歲　台南妙壽宮「五行香符取材科儀」

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

空中嘉年華7／22登場　台1線屏鵝公路面臨暑期車流新高峰

竹縣+693！明起50歲以上打第4劑開打　加開婦幼館接種站

台鐵宜蘭站新觀光熱點！宿舍群變身3千坪購物商場　即起試營運　

竹市+594！年度累積8萬人確診！　衛生局呼籲民眾落實施打疫苗

台南市確診+2024名　開放50歲以上成人預約COVID-19疫苗第4劑

冷氣開半小時還是熱爆！他一看室溫31度傻眼：根本冷氣之恥

逛台南地獄展隔天「身體動不了」　騎車自撞噴飛！詭異2巧合超毛

減肥靠跑步會瘦嗎？網點出「1關鍵」是根本：沒做到都白跑

國旅補助上路5天「破16萬間房」申請　剩餘額度出爐！

壬寅年安平作16歲　台南妙壽宮「五行香符取材科儀」

2022仲夏藝文季第二場　舞鈴劇場《魔幻森林》周六開演

空中嘉年華7／22登場　台1線屏鵝公路面臨暑期車流新高峰

送醫畫面曝！24歲兵遭戰車砲塔猛撞頭　口鼻冒血裝葉克膜搶命中

確診後首度重返8強　王子維回憶染疫：9天生不如死

【廣編】《妖怪三國志　竊國戰爭》雙平台正式上線

竹縣+693！明起50歲以上打第4劑開打　加開婦幼館接種站

染疫後「GG大縮水」！他崩潰求助　醫師教1招簡單重振雄風

台綜院預測第二季經濟成長率為3.1% 示警半導體景氣放緩

台鐵宜蘭站新觀光熱點！宿舍群變身3千坪購物商場　即起試營運　

「黑毛柯基」漁港流浪想跟人走　獲救又遭退養...小短腿盼一個家

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

AirPods真那麼好用？　內行揭1優勢

烏克蘭超模定居台灣攻佔表特板　網：天使啊

日本妹曝「台男1舉動」超NG！網：講白還是錢

大暑過後4星座財運超旺！第四名將成暴發戶

李怡貞嗆：私德有問題還升官　3點喊話羅一鈞

台大醫曝3類人快打第4劑　其他人可等次世代

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

女嘆AV男優長相都猥瑣！老司機解答了

第四劑對象再放寬！明起成人符合「這條件」可接種

更多熱門

相關新聞

飯店趁補助漲價　觀光局可取消資格

飯店趁補助漲價　觀光局可取消資格

悠遊國旅補助計畫開跑，週日到週四入住有參與補助的旅宿，最高每晚可補1300元，然而有民眾發現，少數不肖業者卻趁機調漲房費。交通部觀光局表示，民眾若發現哄抬房價情形，可向地方政府檢舉，如查證屬實，將終止該業者參與本活動之權利及取消其補助資格。

國旅期待調查出爐！　六成四消費者計劃旅遊踏青

國旅期待調查出爐！　六成四消費者計劃旅遊踏青

快訊／熊好券2.0來了！北市7大振興一次看

快訊／熊好券2.0來了！北市7大振興一次看

桃園市民卡「紅利桃子」　千萬振興開跑　

桃園市民卡「紅利桃子」　千萬振興開跑　

民宿老闆不演了！一聽用國旅補助「房價貴200」

民宿老闆不演了！一聽用國旅補助「房價貴200」

關鍵字：

國旅補助振興

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面