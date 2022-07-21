國旅補助上路5天「破16萬間房」申請　剩餘額度出爐！

▲團遊、自由行均可享受國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局投入55億元祭出悠遊國旅補助方案，針對團體、自由行等旅客均有補助，平日至主題樂園也可享門票3折優惠。其中自由行每晚最高可補1300元，以總經費20餘億元試算，約可提供153萬份補助。交通部表示，截至目前為止，個人申請住宿補助已有16萬間。

交通部長王國材表示，為振興國旅，交通部向行政院爭取55億元，從7月15日起實施「悠遊國旅補助方案」，民眾的參與相當踴躍。

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根據觀光局統計，截至目前為止，特色團遊已申請團數為2000團，另觀光遊樂業有12萬人次入園；個人申請住宿補助則有16萬間。

王國材表示，悠遊國旅補助方案上路後有加乘效果，帶動國內旅遊風潮，期待民眾可以趁此機會體驗臺灣的好山好水好風光。另也請觀光業者、遊覧車業者務必提供最好的遊程與服務，讓國人有更深入、更好感的國旅感受。

在國際行銷方面，觀光局將透過觀光交流會議聚交疫後觀光議題，其中臺韓觀光交流會議已於今年6月30日召開，臺日觀光交流會議與臺越觀光交流會議分別預計在9月、10月登場。王國材表示，盼藉由會議舉辦與加強行銷宣傳，將全力推動國際觀光。