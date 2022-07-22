台南確診+1877　開放因工作需求出國18歲以上民眾接種疫苗第4劑

▲台南市22日新增1877名COVID-19本土個案，22日起開放因工作需求出國之18歲以上民眾接種疫苗第4劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市22日新增1877名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月21日，台南市累計確診個案人數共300060名，全年齡累計確診百分比為16.2％，22日起開放因工作需求出國之18歲以上民眾接種疫苗第4劑。

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指揮中心21日說明，7月22日起COVID-19疫苗第二次追加劑（第4劑）實施對象，擴大至因工作需求需出國之18歲以上民眾；符合前述接種資格者可於出國前2週接種，與前一劑需間隔5個月(150天)以上。

因工作需出國的18歲以上民眾，接種當日需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡、邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明(三擇一)、機票，以核對接種身分。另台南市50歲以上成人COVID-19疫苗第4劑也已經開放預約，須與第3劑(第一次追加劑)間隔5個月(150天)以上再接種；確診者建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。

雖指揮中心公布自7月19日起適度放寬防疫措施，然考量國內已出現BA.5本土病例，衛生局提醒市民外出時除非有飲食需求，或符合指揮中心公布的免戴口罩場合，外出仍應全程佩戴口罩。

2022年7月21日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.5％、1.3％、69.4％及4.3％，總接種劑次4,645,481。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.75％、第2劑34.58％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.95％、第2劑83.48％、追加劑59.75％。