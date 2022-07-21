尖峰用電量創新高卻亮綠燈　鄭麗文揭疑點：民進黨偷藏電？

▲立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

昨日用電量首度突破4000萬瓩，也創下歷史新高，備轉容量率燈號亮起綠燈，顯示供電穩定。對此，立委鄭麗文21日透過臉書發文指出，今年6月底用電量未達高峰，備轉容量率燈號常常亮起黃燈，然而，昨日用電尖峰用電創新高，卻亮起綠燈，難道民進黨一直以來都在藏電？

台電20日透過臉書發文表示，20日用電量首次突破4000萬瓩，創下歷史新高，當日備轉容量為458萬瓩，備轉容量率約為11.35%，維持供電充裕的綠燈，太陽光電尖峰時刻發出的電力為461萬瓩以上，約佔了尖峰負載的11.4%。

對此，鄭麗文指出，去年7月底年度最高用電才3884萬瓩，今年6月已經衝到3926 萬瓩，昨天更是歷史上首度跨過4000萬瓩門檻，比去年最高整整又多出144 萬瓩，為何6月底用電量未到達高峰，卻常常亮起供電吃緊的黃燈？這次尖峰用電創下新高，居然是綠燈？她質疑，民進黨一直以來是不是在藏電？

鄭麗文說，台電信心滿滿表示台灣不缺電，但清大工程與系統科學系教授葉宗洸指出，等太陽下山後，備轉容量率呈現綠燈才能定義為供電穩定，但是目前傍晚仍是黃燈，風險還是很高，畢竟之前停電的理由也有因為太陽下山。

鄭麗文表示，全球出現氣溫異常，極端氣候已是常有情況，政府應該要思考的問題，不該只是台灣缺不缺電，而是如何在綠能政策下，提供人民穩定的供電，如何因應現今的氣候型態，別再只是嘴上說說。綠能政策都已經宣告跳票，盛夏用電量又屢創新高，蔡政府真的準備好了嗎？

針對國內用電量突破新高一事，台電也說明，除了高溫炎熱以外，還有產業用電增加、暑假防疫在家吹冷氣，也連帶著助長。不過，由於今年水情好轉、水庫蓄水量高，加上歲修機組已於6月陸續歸隊加入供電，日間還有太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時能啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應及用電大戶支援應變等多元措施，得以確保供電穩定。