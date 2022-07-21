　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尖峰用電量創新高卻亮綠燈　鄭麗文揭疑點：民進黨偷藏電？

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟組詢答 立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

昨日用電量首度突破4000萬瓩，也創下歷史新高，備轉容量率燈號亮起綠燈，顯示供電穩定。對此，立委鄭麗文21日透過臉書發文指出，今年6月底用電量未達高峰，備轉容量率燈號常常亮起黃燈，然而，昨日用電尖峰用電創新高，卻亮起綠燈，難道民進黨一直以來都在藏電？

台電20日透過臉書發文表示，20日用電量首次突破4000萬瓩，創下歷史新高，當日備轉容量為458萬瓩，備轉容量率約為11.35%，維持供電充裕的綠燈，太陽光電尖峰時刻發出的電力為461萬瓩以上，約佔了尖峰負載的11.4%。

對此，鄭麗文指出，去年7月底年度最高用電才3884萬瓩，今年6月已經衝到3926 萬瓩，昨天更是歷史上首度跨過4000萬瓩門檻，比去年最高整整又多出144 萬瓩，為何6月底用電量未到達高峰，卻常常亮起供電吃緊的黃燈？這次尖峰用電創下新高，居然是綠燈？她質疑，民進黨一直以來是不是在藏電？

鄭麗文說，台電信心滿滿表示台灣不缺電，但清大工程與系統科學系教授葉宗洸指出，等太陽下山後，備轉容量率呈現綠燈才能定義為供電穩定，但是目前傍晚仍是黃燈，風險還是很高，畢竟之前停電的理由也有因為太陽下山。

鄭麗文表示，全球出現氣溫異常，極端氣候已是常有情況，政府應該要思考的問題，不該只是台灣缺不缺電，而是如何在綠能政策下，提供人民穩定的供電，如何因應現今的氣候型態，別再只是嘴上說說。綠能政策都已經宣告跳票，盛夏用電量又屢創新高，蔡政府真的準備好了嗎？

針對國內用電量突破新高一事，台電也說明，除了高溫炎熱以外，還有產業用電增加、暑假防疫在家吹冷氣，也連帶著助長。不過，由於今年水情好轉、水庫蓄水量高，加上歲修機組已於6月陸續歸隊加入供電，日間還有太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時能啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應及用電大戶支援應變等多元措施，得以確保供電穩定。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
一言不合就著床！　吳宗憲證實女兒喜訊「計畫生3個」
「牛魔王」挨撞！　紅牌重機過彎衝入對向
飯店「2物品」最髒！　內行揭內幕警告：千萬別用
快訊／做換臉A片賺1300萬　小玉一審判決出爐
有急事找你！LINE被亂加好友、收垃圾訊息　官方曝2招解決
林襄超人氣紅到日本！　海外球團指名首選
快訊／風帆2死「男童助浮衣曝光」！　確認落水窒息死亡
2歲童斷指接上仍發黑！　她怒轟肇事3童媽帶頭落跑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍：新北市不是台北市的蛋白區　要有志氣成為首都雙引擎

大砲型立委李貴敏、李德維出任發言人　蔣萬安證實競選團隊成形

柯志恩解隔後初登板！點評陳其邁是「冰暖男」　打70分原因曝

雙主菜便當怎麼了？呱吉轟少假掰　「要學馬英九內褲穿幾十年？」

蔣萬安被捏造攻擊王必勝外遇　黃子哲點名側翼：好好重新做人

穿10天才還！王世堅曝32件禮物「柯文哲最愛龍袍」　明天再送回北市府

陳時中赴龍山寺動員「2隨扈+6便衣」　國民黨議員：總統級維安

他讚何志偉展現民代「傾聽」態度　籲陳時中多學習放下身段

民進黨嘉義市長候選人李俊俋誓師大會　高喊「嘉義不一樣」

尖峰用電量創新高卻亮綠燈　鄭麗文揭疑點：民進黨偷藏電？

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

林佳龍：新北市不是台北市的蛋白區　要有志氣成為首都雙引擎

大砲型立委李貴敏、李德維出任發言人　蔣萬安證實競選團隊成形

柯志恩解隔後初登板！點評陳其邁是「冰暖男」　打70分原因曝

雙主菜便當怎麼了？呱吉轟少假掰　「要學馬英九內褲穿幾十年？」

蔣萬安被捏造攻擊王必勝外遇　黃子哲點名側翼：好好重新做人

穿10天才還！王世堅曝32件禮物「柯文哲最愛龍袍」　明天再送回北市府

陳時中赴龍山寺動員「2隨扈+6便衣」　國民黨議員：總統級維安

他讚何志偉展現民代「傾聽」態度　籲陳時中多學習放下身段

民進黨嘉義市長候選人李俊俋誓師大會　高喊「嘉義不一樣」

尖峰用電量創新高卻亮綠燈　鄭麗文揭疑點：民進黨偷藏電？

台綜院預測第二季經濟成長率為3.1% 示警半導體景氣放緩

台鐵宜蘭站新觀光熱點！宿舍群變身3千坪購物商場　即起試營運　

「黑毛柯基」漁港流浪想跟人走　獲救又遭退養...小短腿盼一個家

竹市+594！年度累積8萬人確診！　衛生局呼籲民眾落實施打疫苗

一言不合就著床！吳宗憲證實女兒喜訊「計畫生3個」

獨／子彈穿胸陳屍五星飯店！竹聯大老黑歷史曝　這原因走上絕路

台南市確診+2024名　開放50歲以上成人預約COVID-19疫苗第4劑

前101董座林鴻明涉金尚昌掏空案　判刑8年定讞將發監執行

林佳龍：新北市不是台北市的蛋白區　要有志氣成為首都雙引擎

洪金寶兒子直播賣貨被酸「你爸不給錢？」　高EQ回應堵住酸民嘴

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

快訊／熊好券2.0來了！北市7大振興一次看

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆

「龍山寺陳情男」又現蹤　痛罵這句話

少觀所募兵起爭議　國防部回應了

裝甲564旅保養CM11戰車發生意外　2士兵遭重壓送醫

有焦味！北捷板南線1列車煞車異常

苗栗坤輿黑衣人暴力清場　綠委被打氣炸：警察無作為

柯文哲2024一定出來：不讓民進黨太容易選

第一名流量達9GB　議員爆：柯市府65單位曾連PTT

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

柯王CP真愛破局！柯文哲曝「禮物收回」真相：越送越小

萬華開嗆男「是柯文哲蔣萬安的支持者」　他起底反問：有何居心？

陳時中遇抗議民眾　她見1畫面氣炸

更多熱門

相關新聞

TPOC／陳時中正式參選後聲量暴漲　負面聲量從27%一路下滑

TPOC／陳時中正式參選後聲量暴漲　負面聲量從27%一路下滑

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊對決，三人民調也不斷拉鋸，而根據《TPOC台灣議題研究中心》聲量調查顯示，民進黨正式徵召陳時中參選後，陳的網路聲量暴漲，平均一天聲量達4.5萬則，遠超衛福部長時期，負面聲量也從3月的27%降到14%，也為北市首長選戰投下變數。

台大查林智堅論文抄襲案　林鶴明：無法提客觀證據反而加分

台大查林智堅論文抄襲案　林鶴明：無法提客觀證據反而加分

面臨困境的國際環保議題

面臨困境的國際環保議題

台南區處頒發獎金感謝善化分局

台南區處頒發獎金感謝善化分局

她批國民黨不抹黑就不會選　為了蔣萬安只能造謠

她批國民黨不抹黑就不會選　為了蔣萬安只能造謠

關鍵字：

民進黨台電能源鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面