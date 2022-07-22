不滿老婆疑似出軌！離婚又要「整碗捧去」　夫狂刺妻8刀險喪命

圖文／鏡週刊

潘姓男子因懷疑妻子外遇，且將他賺來的錢拿去賭光，又對母親不孝，兩人協議離婚時，潘妻想「整碗捧去」，要求分配所有資產，讓丈夫淨身出戶，才同意離婚，潘男不甘畢生積蓄讓老婆全部捲去養客兄，他一時衝動，當著女兒的面，持刀狂刺妻八刀，潘妻險喪命，而潘男逃亡一天後，主動投案，昨天高雄地院依殺人未遂罪將潘男判刑七年半，可上訴。

潘男在合議庭審理時供稱，其妻染有賭博惡習，他努力工作的積蓄，大半被她賭光，而且妻還與賭友出軌，讓他戴綠帽，平日在家也對婆婆惡言相向，相當不孝，逼得他帶著母親另覓居處，潘男隱忍至今，實在不堪悍妻惡行，於是協議離婚，詎料，妻子要求要得到全部家產，讓他「淨身出戶」才願意離婚。

潘男說，他不甘畢生積蓄讓惡妻捲走，跟小王雙宿雙飛，因此談判破裂，今年一月21日凌晨四點多，他越想越氣，於是拿了一把30公分的料理刀，走進女兒房間，當時妻子正躺在女兒床上，潘男當著女兒的面，朝妻子背部猛刺八刀，還喊著：「妳討客兄，乎妳死！（台語）」。

女兒上前推開父親，而潘男見妻子血流如注，一時也嚇慌了，奪門而逃，開車逃離住處，但他在高雄、屏東等處亂晃，心亂如麻，只覺得天下之大，卻無他容身之處，期間友人不斷打電話勸他出來面對，潘男隔天終於主動投案。

潘男坦承殺妻，犯罪事證明確，但他在合議庭審理時，不斷訴說妻子的惡行，並主張自己罹患嚴重的憂鬱症，而法官根據精神科醫師鑑定報告，認為被告行兇時仍具辨識能力，不符合減刑要件，判決書指出，被告下手時顯然欲置其妻於死地，導致潘妻傷勢嚴重，若非女兒剛好在場，及時阻止並緊急乎叫救護車，恐怕潘妻已遭不測，加上潘男犯後態度不佳，並無悔意，因此依殺人未遂罪重判潘男徒刑七年半，可上訴。





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