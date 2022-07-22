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第三航廈工地打造職安體驗館　VR導入工安建立職安教育新標竿

▲▼桃園國際機場,第三航廈,職安體驗館,VR虛擬實境。（圖／桃園國際機場提供）

▲第三航廈工地打造職安體驗館，透過VR提升職前訓練效果。（圖／桃園機場提供，下同）

記者錢雅慧／桃園報導

桃園國際機場第三航廈主體工程於去（2021）年進入全面啟動階段，並以專案方式引進泰國、越南籍營造移工。為突破傳統語言教學隔閡，並強化工安意識與臨場反應，營造團隊韓商三星物產營造股份有限公司（Samsung C&T Corporation）／榮工工程公司於宿舍生活園區打造「職安體驗館」，導入VR虛擬實境技術與工地各式模擬場景，身歷其境體驗進行訓練。

▲▼桃園國際機場,第三航廈,職安體驗館,VR虛擬實境。（圖／桃園國際機場提供）

▲VR虛擬實境讓學員穿戴頭戴式眼罩，藉由真實感十足的VR內容，以沉浸式體驗，讓學員彷彿正置身於高空鋼構施工場所。

機場公司指出，第三航廈工程為繼十大建設後國內最大單一量體公共工程，建築最高設計挑高超過20公尺，較一般建築為高，也增加施工風險性。為讓施工人員熟悉現場作業環境，團隊耗資千萬自韓國引進數位科技逼真的作業環境，並在宿舍生活園區搭建各式模擬場景等方式進行工安教育訓練，讓新進移工在進場前體認施工風險與安全設計，將風險意識深植人心，也持續與營造團隊密切溝通與合作，嚴格要求落實工安，以確保人員安全。

▲▼桃園國際機場,第三航廈,職安體驗館,VR虛擬實境。（圖／桃園國際機場提供）

▲透過梯子翻覆體驗，第三航廈工程人員認識使用梯子時翻覆及墜落的危險性。

▲▼桃園國際機場,第三航廈,職安體驗館,VR虛擬實境。（圖／桃園國際機場提供）

▲透過液壓系統設定翻覆角度，使受訓學員模擬在梯子作業過程中翻覆的情況。

▲▼桃園國際機場,第三航廈,職安體驗館,VR虛擬實境。（圖／桃園國際機場提供）

▲第三航廈職安體驗館設置安全帶下墜體驗，可讓學員瞭解高空作業不慎墜落時的反應。

第三航廈「職安體驗館」包括VR虛擬實境、安全帶下墜、電氣安全、開口墜落、裝備作業、梯子翻覆、高空鷹架、安全通道、安全帽/鞋撞擊、火災預防等10項體驗。以安全帽/鞋撞擊體驗為例，係利用機構裝置將使重物掉落，撞擊所裝備之安全帽/鞋，讓學員切身感受穿戴安全帽/鞋的重要性；安全帶下墜體驗，可讓學員瞭解高空作業不慎墜落時的反應；VR虛擬實境則讓學員穿戴頭戴式眼罩，藉由真實感十足的VR內容，以沉浸式體驗，讓學員彷彿正置身於高空鋼構施工場所，得以感受潛在危險，進而產生警惕作用。

▲▼桃園國際機場,第三航廈,職安體驗館,VR虛擬實境。（圖／桃園國際機場提供）

▲機場公司持續按部就班依規劃時程推動第三航廈工程。

體驗過的移工們表示，透過使用VR虛擬實境技術與模擬器材，猶如置身現實場域，學習助益大。部分學員為第一次體驗VR設備，感到十分新奇，過程中擬真的場景甚至讓他們心跳加速，直呼「Amazing」，表示未來會落實各項規定，以保障自身與同仁健康與安全。

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