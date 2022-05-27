跨界轉行！代課老師、免稅店員成功轉戰桃機消防員

▲桃園機場消防大隊招募中。（圖／記者王星尹攝，下同）

記者張惠媛／桃園報導

你的夢想是什麼？現在的你，是自己夢想中的樣子嗎？經歷求學、就業，出了社會之後或許正做著自己能上手的工作，但心中難免會出現想要挑戰自我的想法，漸漸地，你想起小時候看著消防員們帥氣地模樣，或許曾有「長大後要當消防員」的想法，不過有太多原因讓這個夢想擱置。

每天看著飛機起飛降落，機師、地勤、空服員等職業形象眾所皆知，也成為很多人嚮往的目標，但你知道桃園機場內有專屬的消防隊嗎？桃機消防隊無時無刻守護機場安全，堪稱國門守護者，更是擁有消防夢的人夢寐以求的dream job，無論你的所學、專長是什麼，這次都有機會實現藏在心裡的夢想！

代課老師狂練體能 理工男生轉職桃機消防員

桃機消防員武宣廷原本是國小代課老師，讀理科的他，心裡一直有股澎拜的熱血，自小憧憬消防工作，擔任義消過程中遇過不少急難救助案例，漸漸衍生出成就感，「這件事情對我來說，不只是一般的工作。」武宣廷說道，於是開始認真研究桃機消防員報考簡章。

「一開始看到體能測驗門檻後，想說怎麼可能啦！」提到當時心情，武宣廷仍歷歷在目，因為對體能方面沒自信，只能用加倍訓練來補足，「我大概只有一個月的準備時間，每天早上五點起床，讀書、跑步，去學校練拉單槓，教書結束後，利用下班時間去健身房找教練教我舉重，還特別去米店要了米袋，帶著米袋跟體重計，跑到海邊裝了五十公斤的沙，就為了訓練自己負重跑步的項目，一天只睡四小時」。聽到武宣廷的備考歷程，不免令人超佩服。

一個月的瘋狂訓練，武宣廷在考試前還抱著「可能不會過」的心情，沒想到考試當天腎上腺素爆發，讓他體能測驗一次過關，成功圓夢更令他興奮不已。

▲武宣廷原本是國小老師，心中一直嚮往成為消防員，一個月的時間狂練體能讓他實現夢想。

▲進入桃機消防大隊後，每位隊員仍須不間斷訓練體能，以維持最佳狀態。



疫情打亂生涯規劃 萌生轉職念頭

同樣人成功轉換跑道的消防員林澤翔，原本擔任桃機免稅店營業員，在疫情期間業績大減，旅客驟減的狀況下，開始思索自己職涯規劃，曾經歷家人身體不適狀況，讓他萌生想從事消防救護工作，疫情期間得知桃機消防員招募訊息，便開始準備考試。

為了好好備考，林澤翔留職停薪半年，雖然本身是體育科班出身，但學科就偏弱，花了大半年在補足英文能力與筆試項目，除了一遍遍詳讀法規，買書加強英文能力，他笑說：「為了達到英文能力門檻，考了三、四次才達標」。不過努力都是有收穫的，現在的他說起圓夢的經過，驕傲地表示：「至少現在遇到什麼意外事故，都幫得上忙，不光只能在旁邊看著，有人說免稅店員是國門大使的一員，聽起來很有榮譽感，當了機場消防員後，更成為了守護機場安全不可或缺的角色」，武宣廷與林澤翔，看似八竿子打不著的工作領域轉職成功。

▲從免稅店營業員轉換跑道成為桃機消防員，林澤翔換個角色守護國門。

▲林澤翔體育科班出身，體能測驗項目難不倒他。（五十公斤挺舉）



▲無論是什麼背景，錄取後的消防隊員都須接受專業紮實的訓練。

兩人強調原本對消防工作沒有受過任何專業訓練，但入隊後每位新手，透過資深前輩手把手教導以及經驗傳承，都能被培訓成為專業的機場消防員，武宣廷進一步分享：「自己文科比較強，消防搶救裝備能夠參考國外官網資料，這部分就能幫得上忙，不管你是什麼類型的人，進隊後都有很大的表現空間」。

林澤翔也鼓勵有消防夢的人：「不要為自己設限，用心準備都不遲！」兩人也建議，機場消防員的工作，需要不斷精進、吸收新的知識，要學的專業知識非常多，如果真的有興趣，越早進來對工作職涯越有幫助。

（桃機專輯）