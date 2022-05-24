為夢想超前部署！桃機消防隊招募邀你一起守護國門

▲桃園機場消防員招募，想加入守護國門的一份子？可得把握圓夢機會。（圖／記者王星尹攝，下同）

記者張惠媛／桃園報導

現代人天天上健身房，下班後努力健身就為養出「大腹肌」，擁有人魚線、馬甲線、或是冰塊盒腹肌，健身不僅能維持體能、擁有迷人體態，更可以成為你圓夢的工具。

為了迎接航空業復甦曙光，桃園機場六月起招募航空消防員，大力號召體能優異，對消防工作有興趣的有志青年，不論是應屆畢業生、對消防員有憧憬、想轉換跑道的上班族、抑或是想進入機場工作的航空迷，只要符合錄取資格，就有機會成為守護國門的一份子，讓你花在健身房的時間、買高蛋白的成本，全部化成圓夢助力。

體能測驗步驟一次看 勤加練習是訣竅

桃園機場消防員與一般消防員不同，並不隸屬於內政部消防署，而是由桃園機場公司獨立招考，工作內容主要針對航空器事故進行搜救，錄取後還得學習各項航空消防專業，像是如何移離飛機，破壞機體進行救援等都是訓練重點。

消防大隊分隊長洪英傑表示：「桃機消防員招募資格沒有年齡及身高限制，只要通過考試即可，其中不乏轉職的文組青年，最年長的錄取者也有53歲的學長」。聽到這不免令人大吃一驚，因為桃機消防隊員體能測驗，堪稱大魔王等級。

洪英傑分隊長表示，桃機消防員招募分為「體能、筆試、面試」三關，其中令人生畏的體能測驗，勤加練習是關鍵，許多成功錄取的學長，都在此項上付出長時間練習，「看起來困難，但認真練習的話一定做得到」。

他進一步解釋，高強度的體能，為的是因應一旦發生航空事故，需要救援的旅客人數往往破百人，消防隊員體力負荷非常大，因此考試項目與「負重度、靈巧度以及肌耐力」等層面息息相關，包括「跑步、爬竿、舉重、單槓、負重跑步」等五大關測驗。

桃機消防員報考簡章►https://www.taoyuanairport.com.tw/main_ch/docdetail.aspx?uid=53&pid=23&docid=39874

▲要加入桃機消防大隊，首先必須具備好體能。（體能測驗項目一：徒手爬竿）

▲▼三種單槓方式「暴力上槓」、「掛腿上單槓」、「體操式旋轉一圈後上槓」。（體能測驗項目二：單槓）

▲考生公認難度破表的50公斤舉重。（體能測驗項目三：舉重）

▲18分鐘需跑完3000公尺。（體能測驗項目四：跑步）

▲40秒內扛著50公斤砂袋跑完100公尺（體能測驗五：負重跑步）

桃機消防以機場救難為主 專業知識手把手訓練

桃機消防員工作場域以機場為主，每位新進隊員，採師徒制手把手教導，皆須學習大型車輛操作及航空器知識，也曾於鄰近地區救難現場進行支援，就工作環境而言，桃機消防有別於印象中縣市消防員勤務內容，適合每一位有消防夢的人。



▲掌握報考資訊，握好圓夢入場券。

想要加入守衛國門的桃機消防大隊，除了體能硬底實力，還須具備專科以上學歷、小客車駕照、英文能力多益350分（同等標準即可）等基本資格，學科部分也不馬虎，筆試包括「國文、火災學概要及消防與災害防救法規概要」，通過才能順利進入面試，要成為桃機夢幻消防團隊的一員，可得好好把握報考機會，現在就加緊準備，7月份做好準備上場秀出你的實力，一圓消防夢。

（桃機專輯）

▲每日工作與航機為伍，是不少航空迷的夢想。