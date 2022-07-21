林口6歲自閉童迷路「驚恐說不出話」　美女警安撫讓他開口了

▲褚姓女警與男童。（圖／翻攝自臉書林口大家庭）

記者陳雕文／新北報導

新北市林口區一名亞斯伯格症6歲男童21日下午2點多獨自在中正、粉寮路口閒晃，後來機車行店員發現報案，林口派出所女警褚瑞君正好在附近巡邏，立即趕往，結果到場就發現男童無法明確表達想法，或說出自己的名字，因此將人先帶回所內，在耐心關懷下成功安撫男童的心，才讓他緩緩說出自己的名字與住處。

▲褚瑞君過去也不擅長表達、不太會跟陌生人交流，因此看到無法表達想法的男童，特別有同理心與耐心。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）

據了解，褚員在巡邏時接到報案，得知男童走失，充滿愛心的她趕緊到場關心，除了成功讓男童開口，也聯繫上男童母親。母親表示，孩子患有亞斯伯格症，有時會自己開門離開家中，這次離開自宅約500公尺，非常感激員警的熱心協助。

現年29歲的褚瑞君（106年特考班）在同事與長官眼中，是認真、熱心的警察，褚瑞君表示，「當時媽媽來派出所把小孩接回家，我就覺得很開心啊！哈哈。」

▲外型清秀的褚瑞君幫助男童回家，自己也覺得超開心。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）

●看到男童想起自己

褚瑞君分享，「剛下單位時，才發現派出所事物繁雜，很多新的事情需要學習，尤其我很不擅長與陌生人交流，會覺得很挫折，甚至懷疑自己到底能不能勝任警察這份工作。但經過這3年多的洗禮，我漸漸學會如何面對民眾，不再害怕，很高興能看到自己的成長。」

▲身高162公分的褚瑞君，身材纖細、外型清秀。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）

因此，當褚瑞君看到不太會說話、表達的男童，讓她回憶起當初的自己，因此會更有同理心、耐心與該名走失的男童對話，「希望可以安撫男童的心。」

▼母親成功找回孩子，感激警方的熱心協助。（圖／記者陳雕文翻攝）