　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林口6歲自閉童迷路「驚恐說不出話」　美女警安撫讓他開口了

▲▼褚員與童。（圖／翻攝自臉書林口大家庭）

▲褚姓女警與男童。（圖／翻攝自臉書林口大家庭）

記者陳雕文／新北報導

新北市林口區一名亞斯伯格症6歲男童21日下午2點多獨自在中正、粉寮路口閒晃，後來機車行店員發現報案，林口派出所女警褚瑞君正好在附近巡邏，立即趕往，結果到場就發現男童無法明確表達想法，或說出自己的名字，因此將人先帶回所內，在耐心關懷下成功安撫男童的心，才讓他緩緩說出自己的名字與住處。

▲▼褚瑞君。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）

▲褚瑞君過去也不擅長表達、不太會跟陌生人交流，因此看到無法表達想法的男童，特別有同理心與耐心。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）

據了解，褚員在巡邏時接到報案，得知男童走失，充滿愛心的她趕緊到場關心，除了成功讓男童開口，也聯繫上男童母親。母親表示，孩子患有亞斯伯格症，有時會自己開門離開家中，這次離開自宅約500公尺，非常感激員警的熱心協助。

現年29歲的褚瑞君（106年特考班）在同事與長官眼中，是認真、熱心的警察，褚瑞君表示，「當時媽媽來派出所把小孩接回家，我就覺得很開心啊！哈哈。」

▲▼褚瑞君。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）▲▼褚瑞君。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）

▲外型清秀的褚瑞君幫助男童回家，自己也覺得超開心。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）

●看到男童想起自己

褚瑞君分享，「剛下單位時，才發現派出所事物繁雜，很多新的事情需要學習，尤其我很不擅長與陌生人交流，會覺得很挫折，甚至懷疑自己到底能不能勝任警察這份工作。但經過這3年多的洗禮，我漸漸學會如何面對民眾，不再害怕，很高興能看到自己的成長。」

▲▼褚瑞君。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）

▲身高162公分的褚瑞君，身材纖細、外型清秀。（圖／翻攝自褚瑞君臉書）

因此，當褚瑞君看到不太會說話、表達的男童，讓她回憶起當初的自己，因此會更有同理心、耐心與該名走失的男童對話，「希望可以安撫男童的心。」

▼母親成功找回孩子，感激警方的熱心協助。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼關懷。（圖／記者陳雕文翻攝）

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
男友每天要求「關燈口愛」！妹子崩潰：我很像飛機杯
焦糖哥哥關閉「萬人挺英FB社團」　網：被切割了氣噗噗
愛吃1食物…國三弟「胸前暴長兩坨」被笑！醫：也是肝癌前兆
小玉有機會不用坐牢！賣換臉A片害119女　得易科罰金理由曝光
再13天退伍！裝甲兵獨子想扛家計「慘遭砲塔撞死」　父母哭斷腸
「女上男下」床戰男星突收手　金鐘視后真全裸：X！就是要給你摸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北求職假工作真詐財！6人遭囚民宿　她「機警舉動」救了所有人

林口6歲自閉童迷路「驚恐說不出話」　美女警安撫讓他開口了

再13天退伍！裝甲兵獨子想扛家計「慘遭砲塔撞死」　父母哭斷腸

小玉有機會不用坐牢！賣換臉A片害119女　得易科罰金理由曝光

高雄軍車擦撞「同向車道女駕駛」！她腳部受傷就醫

蓮池潭風帆釀2死！專家曝2大可能原因　不排除教練落水前已重傷

北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

快訊／29歲男獨自到花蓮黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急派17人進山搜救

快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　傷重搶救10小時亡

0.5cm指節沒馬上找到！戲水斷指童只能甲床重建　醫曝復原機率

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

新北求職假工作真詐財！6人遭囚民宿　她「機警舉動」救了所有人

林口6歲自閉童迷路「驚恐說不出話」　美女警安撫讓他開口了

再13天退伍！裝甲兵獨子想扛家計「慘遭砲塔撞死」　父母哭斷腸

小玉有機會不用坐牢！賣換臉A片害119女　得易科罰金理由曝光

高雄軍車擦撞「同向車道女駕駛」！她腳部受傷就醫

蓮池潭風帆釀2死！專家曝2大可能原因　不排除教練落水前已重傷

北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

快訊／29歲男獨自到花蓮黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急派17人進山搜救

快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　傷重搶救10小時亡

0.5cm指節沒馬上找到！戲水斷指童只能甲床重建　醫曝復原機率

新北求職假工作真詐財！6人遭囚民宿　她「機警舉動」救了所有人

向佐被爆出軌！向太轟「亂講」　陸狗仔預告反擊：那我們就繼續發

小胖弟「腋下一片紅」嚴重充血！醫：過度摩擦害的　5類人最易出現

流浪狗亂入婚禮迎新人像老朋友　最後超暖結局萬人讚翻

劉詩詩少女風穿搭必備白衣、牛仔褲　逾30萬行頭全是香奈兒

金鐘視帝棒打鴛鴦還想搶孫子！張晨光被罵翻「不要上升到本人」

陳時中將複製阿扁驚奇？　他曝當年民調認：綠營最接近台北市長的一次

吳建豪找《尚氣》團隊拍MV還巧遇楊紫瓊　遭毆狠摔在地...卻喊「好爽」

珍寶南洋小廚大必吃這10天買一送一　用餐還有機會抽新加坡來回機票

特斯拉過卡充電遭「拔槍借用」！車主見影片氣炸：根本是慣犯

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

2歲童「打水井」壓斷指　母指認緝凶

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

換臉A片海削1300萬　「小玉」一審重判5年半

即／裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　搶救10小時亡

高雄蓮池潭溺斃2死！　風帆翻覆瞬間影像曝光

即/台中美式餐廳倉庫起火　一度傳出爆炸聲

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

快訊／國1「5車追撞」！國光客運6傷　紫爆回堵8公里

9歲網球選手想學風帆船　父母找國家級教練釀雙亡

更多熱門

相關新聞

撿到浪貓送結紮　才知牠走失1年

撿到浪貓送結紮　才知牠走失1年

還好平安回家了！桃園市八德區網友Sarah Jheng分享，某天朋友的公司門口出現一隻黑白花色貓咪，一開始還以為牠是流浪貓，就這樣照顧了半年。日前好不容易誘捕到貓咪，決定帶去動物醫院進行結紮手術，這才發現「牠有主人」，而且已經走失1年，住家竟在遠在30公里的台北市。

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

蓮池潭風帆翻覆雙亡！無人機低空尋獲教練遺體

蓮池潭風帆翻覆雙亡！無人機低空尋獲教練遺體

高雄蓮池潭溺斃2死！　風帆翻覆瞬間影像曝光

高雄蓮池潭溺斃2死！　風帆翻覆瞬間影像曝光

「亞昕向陽」高速完銷　盛辦新建工程上樑典禮　

「亞昕向陽」高速完銷　盛辦新建工程上樑典禮　

關鍵字：

林口美女警走失男童亞斯伯格症美女雲

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

FF39爭議再起…Coser反擊

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面