宜蘭6煞強擄2人私刑虐打黑吃黑　警再拘1匪起出衝鋒槍+88子彈

▲▼宜蘭持槍擄人案漏網的鄭姓男子在桃園落網，警起出衝鋒槍1把、子彈88顆等槍、毒相關證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

竹聯幫明仁會成員的宜蘭張姓等6暴徒擁槍自重，11日下午從三星鄉擄押2被害人到冬山鄉山區，幸警方以優勢警力控制現場及逮捕涉案犯嫌，即時救出被害人，19日，警方又在桃園地區拘提涉案在逃47歲鄭姓男子，當時鄭男因非法持有槍毒，頑強拒捕，後經警方強勢攻堅逮人，起獲衝鋒槍1把、子彈88顆等槍、毒相關證物，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」等罪移送偵辦。

竹聯幫明仁會成員的宜蘭張姓等6暴徒擁槍自重，張等人懷疑2被害人在毒品與槍枝交易時黑吃黑，11日下午從三星鄉以手銬、腳鐐綑綁擄押2被害人，並於車內凌虐毆打，張等人擄人回到冬山鄉一山區他們聚集地，被埋伏的20多名警力圍捕，警槓上開花另救出2被害人，並起出改造槍枝子彈一批與海洛因毒品等。而6暴徒中，張男等3人被收押禁見。

此案經蘇澳分局與刑警大隊專案小組溯源擴大偵辦，於19日持拘票，在桃園地區拘提涉案在逃47歲鄭姓男子共犯到案，鄭男因非法持有槍毒，見警到場頑強拒捕，惟在警方強勢攻堅下就逮，警方在鄭嫌駕駛之自小客車內，起獲衝鋒槍1把、子彈88顆、滅音管1支、第二級毒品大麻5包、安非他命3包及毒品吸食器具等證物，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。