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宜蘭男街頭連開3槍！「行刑式轟頭」仇家慘死　一審判刑22年

▲劉姓男子刑式狙殺羅姓男子被送辦。（圖／記者游芳男翻攝）

▲劉姓男子刑式狙殺羅男被送辦。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭市110年10月19日發生一起行刑式狙殺槍案，23歲的劉男因與另名羅姓男子(22歲)發生糾紛，因此萌生殺意，開車尾隨猛撞後，朝著羅男座車連開3槍，導致羅身中2槍身亡，副駕的吳男(31歲)也中槍受傷。宜蘭地院今(20日)宣判，依持有槍枝、殺人、殺人未遂等罪，判處有期徒刑22年，全案可上訴。

警方調查，劉男與死者羅男相識已久，羅曾向劉借款23萬元未還，再加上羅男發現，先前他與妻子吵架短暫分手時，劉男曾傳訊追求，為此大吃飛醋，雙方因此撕破臉。

事後劉男遭不明人士砸店、砸車，因此懷疑日前產生嫌隙的羅男就是主謀，且劉男還耳聞羅放話要圍剿他，自覺遭逼上絕路，因此心生殺意，決定先下手為強，當天凌晨掌握羅男行蹤後，先駕車尾隨，並碰撞製造車禍迫使羅男停車，隨後持槍朝著羅連開3槍，其中一槍自太陽穴貫穿頭部、另一槍則射進頸部，羅男最終送醫後宣告不治；而當時人在副駕的吳男手部也中槍，送醫後無生命危險。

劉男在開槍行兇後，帶著槍械及8顆子彈前往宜蘭分局自首，隨後遭警方依殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

宜蘭地院審理後於今宣判，劉男違反槍砲彈藥刀械管制條例部份判處2年8月，殺人部分判處18年，殺人未遂部分則判處7年，合併應執行有期徒刑22年，全案可上訴。

▼羅姓男子在車內被劉男開槍射殺。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼警方封鎖遭開槍身亡的羅姓男子自小客搜證。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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