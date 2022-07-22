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工地建案出人命！ 賴香伶：應建立公私協力「職安聯盟」降災

▲賴香伶提建立職安聯盟降災

▲賴香伶參加桃園長青會於虎頭山舉辦的登山健行活動。（圖／賴香伶競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶針對桃園青埔某建案，被網友發現牆面龜裂，媒體批露後她曾要求桃園市府應立即要工地停工查明，未料，前天該工地又發生工人墜樓死亡的工安意外。對此，賴香伶22日再度表示，要整體提升工地安全，應早日建立公私協立「職業安全聯盟」，降低職災、達到無職災的環境。

賴香伶22日參加桃園長青會，於虎頭山舉辦的登山健行活動也表示，看到許多長輩來健走，長青會是很熱絡的社團，虎頭山也是很好的活動休閒空間，但還是看到有許多可改善的地方，如無障礙設施不足，市府需要對各休閒環境的無障礙設施逐項清查、逐次調整。

另外，針對桃園桃園青埔某建案，20日發生工人墜樓死亡的工安意外，賴香伶再度表示，營造工地工安意外層出不窮，慎重希望桃園市政府勞動局、勞動檢查處要密切加強工安巡檢，及不定期無預警稽查，營造工地的傷亡是每年職災意外最嚴重的地方，尤其是七到九月夏季，工作環境高溫高熱下很容易中暑，這些在巡檢裡是否有包括。

賴香伶指出，在青埔的建案中，已明顯看到它的營造結構有裂痕疑慮，工人也沒戴安全帽、安全帶，市府巡檢似乎是掛一漏萬，沒有通盤跨局處去進行聯合稽查，沒達到預警效果，又造成死亡意外是這次最大疏失和遺憾，這部分未來她會去督促，望中央和地方政府能完備檢查的機制和量能。

而要整體提升工地安全，工地所屬的建商和營造廠商自己要去努力去維護，這也是企業的責任和形象，如當選市長後會針對工地自主管理系統，從公司負責人到工地主任形成完整的聯合稽查及監督機制，形成公私協立「職業安全聯盟」，降低職災、達到無職災的環境。

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青埔建案賴香伶職安聯盟工地意外

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