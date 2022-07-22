傳顧立雄主導潛艦國造「擬砸3千億救工程」　海軍駁：與事實不符

▲海軍司令部稱潛艦國造進度均按計畫節點執行。（資料照／記者林銘翰攝）

記者蘇晏男／台北報導

媒體報導，由於潛艦國造原型艦問題不斷，國安局秘書長顧立雄接手主導權後，傳高層規畫明年提出有關潛艦國造後續艦的3000億元特別預算，只是尚未拍板。對此，海軍司令部22日反駁，報導內容完全與事實不符，且所謂「接手」、「高昂預算」等，均為挑撥離間的假訊息，深表遺憾。

針對媒體報導「顧立雄『接手』潛艦國造主導權，府方高層擬砸3千億元特別預算搶救建造工程」，海軍司令部22日表示，潛艦國造為國防自主重大建案，執行迄今，海軍在立、監二院監督下，均稟持審慎嚴謹的態度管制全案執行，目前建造進度均按計畫節點執行，媒體報導內容完全與事實不符。海軍司令部強調，「潛艦國造案不受任何影響」。

海軍司令部說，國安會與國防部皆為國安團隊的重要政策指導，「一個團隊、一個目標」，皆以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力。報導所謂「接手潛艦國造主導權」、「編列高昂的預算」等，均為挑撥離間的假訊息完全不是事實，不肖媒體刻意放話，深表遺憾。

海軍司令部也譴責，針對相關媒體粗劣的報導，未能善盡查證之責，誤導影響大眾視聽，已違背社會正義的職業道德，其心可誅，請媒體自重。