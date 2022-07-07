海軍玉山級兩棲船塢登陸艦　首次海試畫面曝光

▲海軍玉山級兩棲船塢登陸艦首次海試。（圖／翻攝臉書「船舶物語 Vessel Story」）

記者張靖榕／綜合報導

台灣自主生產、主要負責兩棲作戰及外島物資運補的海軍玉山級兩棲船塢登陸艦，於6日上午9點40分首次以自身動力駛出高雄港到近海進行海試，並於下午返航。

臉書粉專「船舶物語 Vessel Story」當天目擊玉山級軍艦出港，表示艦身舷號LPD-1401的玉山軍艦，在台船11號以及台船12號「左右簇擁」下，首次離開高雄港進行海試，「對這艘海軍相當寄予厚望的全新軍艦來說，首次海試的成行，也是開啟她航海生命的一個重要里程碑，也是玉山軍艦與大海的首次相遇。」

▼玉山軍艦首次海試順利。（圖／翻攝臉書「船舶物語 Vessel Story」）

玉山軍艦於當天下午5點15分順利完成海試返港，將繼續在未來幾天進行密集的海試作業，為9月交付海軍做充分準備。

玉山軍艦為現任總統蔡英文於2016年總統第一任期內承諾的「國艦國造」，海軍也早在2014年就公布多個造艦計畫，之後將建造新型兩棲運輸艦計畫稱為「鴻運計畫」。此艘玉山軍艦為第一艘，2019年開始建造，2020年安放龍骨，2021年下水。計畫預計建造2艘，未來可能增加至6艘。