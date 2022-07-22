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邪教斬首「男子頭部遺骸」被當球踢　奈及利亞警隔近1年僅逮到2人

▲▼奈及利亞去年一段「斬首踢人頭」殘忍影片在網路上瘋傳，如今傳出警方終於逮捕其中2名嫌犯。（圖／翻攝自YouTube／Damilola Oni）

▲奈及利亞去年9月一段「斬首踢人頭」殘忍影片在當地網路社群上瘋傳，如今傳出警方終於逮捕了其中2名嫌犯。（圖／翻攝自YouTube／Damilola Oni）

記者張寧倢／編譯

奈及利亞阿南布拉州於迄今將近1年前曾發生恐怖斬首案，當時幾段令人不安的影片在網路上傳開，其中一群男子在廣場上把男性被害人的頭部遺骸當足球踢，引發警方大規模調查。如今，警方終於逮捕了2名年輕男嫌，兩人都坦承他們屬於同一邪教組織成員，並參與了其他數件謀殺案。

英國《太陽報》引述《奈及利亞每日郵報》報導，2021年9月一段令人不安的影片顯示，一群疑似邪教成員的年輕男子們，合力拖行一名敵對邪教組織的男子，近距離槍殺他後殘忍斬首，其他片段還拍到他們笑鬧著把受害人頭部遺骸當足球踢。據信，死者是在阿南布拉州一所大學附近的學生住處被謀殺，警方啟動大規模調查。

近日，阿南布拉州警方一段逮捕畫面流出，2名嫌犯在影片中被上銬審問。23歲的奧卡弗（Chisom Okafor）對著鏡頭坦承，自己是Ayes邪教組織成員，以前「只有」殺過3個人，他接著向警方提供其他2名受害者姓名，疑似也都是邪教成員，並於2021年在類似情況下遭殺害，2人被發現時已經被斬首。

另一名被捕的19歲中輟生琴威澤（Ikechukwu Chinweze）表示，他在遇到奧卡弗前曾學過手機維修。奧卡弗還向警方供出了其他7名參與殺戮的組織成員姓名。據當地居民表示，有一些年輕男子已經被關在阿南布拉州首府奧卡（Awka）刑事調查局，他們承認自己就是恐怖網路影片中的主角，「其中一人才19歲，沒有人超過25歲。」

BBC曾於2021年底刊出調查報導稱，源自於奈及利亞學生兄弟會的「Black Axe」逐漸發展成可怕的暴力黑手黨組織，部分新證據涉及了政治滲透與全球範圍的詐騙和殺戮行動，因為其秘密入會儀式和成員的強烈忠誠度，在當地被稱為邪教組織，成員則被稱作「Axemen」或「Aye」。

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