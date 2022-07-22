拜登打完第4劑仍染疫！　專家曝「2關鍵原因」：狡猾變種BA.5

▲美國總統拜登確診，所幸症狀輕微，目前正在白宮隔離。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登21日確診新冠肺炎，而高齡79歲的他其實已經接種過第4劑疫苗。專家則認為，拜登的染疫經歷充分說明，新冠疫苗雖然強大，但卻依舊沒有達到科學家曾經希望的完全防護屏障。有多項研究指出，加強劑的保護效用正在急遽減弱，尤其是針對最新流行的病毒株。也就是說，拜登在4個月前接種的加強劑其實已經失去大部分的防護能力。

根據《紐約時報》報導，拜登已經接種過多劑的輝瑞／BNT疫苗，而他最近一次接種新冠疫苗是3月30日的第4劑，也就是第2劑加強劑，至今已近4個月。研究證實，加強劑的確能對預防引發重症提供強大保護，而根據白宮說法，拜登確診後，迄今為止也僅出現輕微症狀。

在新冠疫情爆發初期，專家們認為，疫苗不僅能預防重症，同時也能防止絕大多數的民眾感染，包含曾經席捲全球的Delta變異株。然而如今即使是施打加強劑也無法抵抗感染，尤其是面對不斷變種的新病毒株，特別是在Omicron出現後，其亞變種BA.2、BA.5更是接連成為主流毒株。

多項研究證實，疫苗所提供的保護作用會急遽減弱，如同在4個月前已經施打第4劑疫苗的拜登，仍然不幸染疫。新冠疫情爆發2年多，全球染疫人數越來越多，儘管這些人能因此獲得免疫，但病毒卻會不斷進化以躲避這些防禦，甚至造成突破性感染。

美國現今確診病例有高達80%為BA.5，而這個新的亞變種更被專家認為是「目前為止最狡猾的變種」，與歷來的毒株相比，曾經染疫的免疫與疫苗對於BA.5的防護力最低。

BA.5擁有高傳染性，導致美國住院人數與確診人數激增。考慮到病毒發生巨大變化，美國當局也一直在討論是否要在秋天開放50歲以下成人接種第4劑疫苗，不過目前尚未有定案。

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