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快訊／循阿扁模式拚台北市長？　陳時中：我要採「阿中模式」

▲民進黨台北市長參選人陳時中前往松山慈祐宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中前往松山慈祐宮參拜。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉年底登場，民進黨參選人陳時中22日上午赴松山慈祐宮參香祈福，媒體問及想要靠「阿扁（指陳水扁）模式」還是「阿智（指姚文智）模式」打選戰？陳時中笑說，他要採取「阿中模式」，努力做好事情、做對事情，引發現場支持者一陣掌聲。

年底首都選戰「三腳督」態勢底定，資深媒體人黃暐瀚日前引述媒體民調，國民黨參選人蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、台北市副市長黃珊珊支持度25.9%，預言這是民進黨在陳水扁之後，最接近在北市勝選的一次；陳水扁也透過臉書撰文說，有資深媒體人說，陳時中是他第一個看到在選舉剛開始民調就領先的，陳水扁1994年贏，但是民調從來沒有領先過，不過陳水扁反問，「真的是這樣嗎？1994年台北市選舉民調，阿扁一路領先，不存在逆轉勝問題」。

對於被評論若靠「阿扁模式」就會當選、靠「阿智模式」就不會當選一事，陳時中自信地說，他要採取「阿中模式」，努力做好事情、做對事情。

此外，對於台北市黨部推出陳時中與26名議員參選人的見面會，將自25日起至8月7日連續舉辦26場，拉近與基層的互動，是否代表加強「陸戰」？陳時中說，選舉最主要是讓大家多認識、跟市民多報告，市府裡面也要努力地做，市府員工非常優秀，他要更體諒市民、體諒員工，讓有領導、協調力的人入主市府，此外，也需要議員監督、提供地方需要，大家提出意見，幫助「會做事情的團隊」能夠做對事情，讓地方越來越繁榮。

至於在空戰部分，媒體關注陳時中近期頻頻透過臉書發文引發討論，對此他笑說，過去當政務官，沒有經營個人臉書的經驗，「我會快速學習滾動式檢討，跟市民有更好溝通」。

▲民進黨台北市長參選人陳時中前往松山慈祐宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中前往松山慈祐宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中前往松山慈祐宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

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