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今天衝了！超商「指定雪糕、現煮茶買1送1」　冰塊杯也有買1送1

▲▼全家私品茶。（圖／業者提供）

▲超商周末限定買1送1快收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台連日飆高溫，中央氣象局更示警這周末桃園以北包括雙北、宜蘭和花蓮都有局部37度以上高溫機會，提醒民眾要注意防曬及避免中暑，而天氣熱就是忍不住想吃冰、喝飲料，有超商驚喜祭出限時3天「買1送1」優惠，包括巧克力雪糕、冰塊杯等，還有現煮茶飲品通通有，今天就衝一波。

全家周末限定買1送1來了，全門市即日起至7月24日連3天推「義美巧克力脆片雪糕」、「Family Collection鹼性離子水」、「生活泡沫紅茶（瓶裝）」、「冰塊特大杯」通通買1送1，加碼喝指定現煮茶飲品買1送1，優惠品項有「冰貴妃荔Q紅烏龍」及「冰貴妃荔Q高山青」，趕緊搶吃搶喝消暑一下。

▲▼7-11獨家COLD STONE優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11限時1天吃COLD STONE全系列冰品第2杯10元。

另，7-11也將於7月24日推出單日限定「COLD STONE全系列冰品第2杯10元吃」，只在7-11xCOLD STONE複合店限定登場，並於7月25日開賣COLD STONE「隱藏版」神秘新口味，季節限定、售完為止。

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