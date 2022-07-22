林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園市蘆竹區中正北路22日上午傳出一起嚴重車禍，一輛白色特斯拉失控自撞分隔島起火，現場火勢相當猛烈，白色的特斯拉車頭陷入火海。而目擊民眾見狀也在第一時間將受困父子拉出，卻赫然發現傷者竟是林志穎，林志穎被拉出時滿臉血，右手還疑似有脫臼情形，所幸其幼子並無大礙，但顯然受到不少驚嚇，父子2人均被送往林口長庚醫院急救。而最新撞擊畫面也曝光了！

▲林志穎駕特斯拉自撞分隔島起火，監視器畫面曝。（圖／記者沈繼昌翻攝）



從監視器畫面可以看見，林志穎駕駛特斯拉先是緩緩在路口迴轉後，便一路繼續向前行駛，不料卻在接近撞擊點的前方路口時，突因不明原因開始向右偏離車道，自撞指示桿，整輛車隨後也陷入火海，父子2人一度受困在車內，所幸被路過民眾看見，緊急將2人拖出。

▲林志穎駕特斯拉自撞分隔島起火，監視器畫面曝。（圖／記者沈繼昌翻攝）



還原整起事故，車禍發生時間為上午10時50分，當時林志穎開車載著他兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到指示桿，當時林志穎開著一輛特斯拉Model X，市價約400萬元的車子，車禍發生後，林志穎頭部受傷，一度無法說話，坐在副駕駛座的兒子則是臉部擦傷，目前2人都送往林口長庚醫院。

從畫面中可以發現，整台特斯拉前頭熊熊起火後，車頭瞬間被火勢吞沒，而警消獲報緊急將火勢撲滅後，Model X的前半部更是直接被燒到僅剩骨架，僅剩後半部車體還依稀可以看出原本車型，而林志穎在撞擊第一瞬間，疑似因撞擊力道意識不清，被路過民眾緊急拉出後，整張臉都是血，更因為撞擊力道瘀腫，手臂更疑似有脫臼情形，而同車幼子僅受驚嚇，所幸並無大礙，目前父子2人緊急送往林口長庚醫院急救。

▲▼桃園中正北路林志穎開特斯拉自撞分隔島起火。（圖／翻攝自記者爆料網、記者沈繼昌翻攝）

