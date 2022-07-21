冷氣開半小時還是熱爆！他一看室溫31度傻眼：根本冷氣之恥

▲冷氣是抵抗炎炎夏日的重要家電。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近日氣溫飆升，體感溫度破40度，許多人下班回家第一件就是「打開冷氣」，不過一名網友就抱怨表示，租屋處的箱型冷氣吹不涼，即便開了強風，室內溫度竟然還有31度，讓他傻眼直呼「箱型冷氣是不是冷氣之恥」。

一名網友在PTT以「箱型冷氣是不是該強制汰換」為題發文，表示租屋處是箱型冷氣，原PO回家時發現室溫高達35度，便馬上將冷氣打開調至25度且開強風模式，結果吹了半小時後抬頭看室溫大傻眼，只降到31度！讓他熱得直呼：箱型冷氣是不是冷氣之恥？

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▲原PO使用箱型冷氣覺得不涼。（圖／翻攝自PTT）

貼文一引，許多網友認為箱型冷氣並不差，「問題在噸數」、「我反而覺得箱型很涼，分離式不涼」、「你根本搞不清楚窗型跟分離式的差異吧」、「是你家冷氣快壞了吧」、「水泥會吸熱，你住頂樓或西曬不？」、「窗型很猛只是電費嚇死人」、「你那台沒冷媒了吧 隨便1萬多的箱型都很冷」、「手摸出風口啊，風不冰就是有問題」、「有問題的是你的冷氣不是種類」。

也有熱心網友提出解決的方法，「你有清嗎？鰭片、鼓風機？」、「先找人洗冷氣看看」、「拆濾網下來洗試試看」、「把門窗都打開輔以電風扇通風，然後地板拖一下，清潔順便降溫」、「濾網、蒸發器先清一清吧」、「能洗濾網嗎？喜看看」、「窗鼓風機太髒風切不出來，鰭片太髒溫度傳導差、冷媒不夠、西曬頂加導致原噸數不敷使用都是可能的原因，找師傅過來檢查」、「找師傅來看看，再跟房東討論試試」、「裡面灰塵積太多，風切不出來，找人看看吧」。