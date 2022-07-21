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貴婦超市驚見「10萬元芒果」身分曝光　全台最大1.5kg大蘋果芒果

▲▼全台最大！貴婦超市驚見每顆1.5公斤「大蘋果芒果」　身價飆10萬。（圖／翻攝Breeze Super 微風超市臉書）

▲全台最大！每顆1.5公斤「大蘋果芒果」身價飆10萬。（圖／翻攝Breeze Super 微風超市臉書）

文／中央社

台南玉井「大蘋果芒果」進軍台北貴婦超市，搭愛文芒果禮盒今天拍出10萬元身價，青農林易辰說，每顆1.5公斤重是一般芒果3倍大，力挺站台的農委會主委陳吉仲也允諾協助申請品種權。

台北市信義計畫區主攻貴婦客層的數家高級超市林立，競爭激烈，推出獨門產品成為行銷重點。來自台南玉井的新品種芒果「大蘋果芒果」，今天（21日）在貴婦超市舉辦拍賣活動，陳吉仲為力挺國產農產現身拍賣會場，搭配外銷日本的愛文芒果組成禮盒，最後以新台幣10萬元成交。

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▼身價10萬的芒果是台南新品種「大蘋果芒果」。（圖／農委會）

▲▼全台最大！貴婦超市驚見每顆1.5公斤「大蘋果芒果」　身價飆10萬。（圖／農委會）

▲▼全台最大！貴婦超市驚見每顆1.5公斤「大蘋果芒果」　身價飆10萬。（圖／農委會）

陳吉仲說，過去農民很難想像自己生產的農產，可以在台北市主攻高消費力的超市裡銷售，現在台南玉井的愛文芒果不僅外銷日本等國，新品種「大蘋果芒果」也進駐銷售賣得好價位，可確保農民收益。

陳吉仲也盛讚進駐信義區頂級超市的愛文、大蘋果芒果的產區—台南市玉井區果樹產銷班第60班班長林易辰跟他的產銷班，用符合農委會防檢局推動的「永續善農獎IPM Award」要求的標準、方式生產芒果，所以產出高品質水果並永續環境。

獲得第2屆永續善農獎IPM Award的林易辰說，自己也是植物醫師，所以會注重農業產生的品質及永續性，「大蘋果芒果」是其產銷班用海頓、肯特、愛文3種芒果培育出來的品種。

他說，大蘋果芒果每顆重達1.5公斤，是一般芒果的3倍大，外型紅又圓潤，賣相好，吃起來清甜帶酸，每顆售價1000元以上。

中央社記者詢問林易辰申請品種權了沒有？林易辰說，還沒。陳吉仲則說，農委會當然會協助申請，希望很多農作物的品種權獲得保障，因為這是辛苦的農民、農試所研發的成果。

▲▼全台最大！貴婦超市驚見每顆1.5公斤「大蘋果芒果」　身價飆10萬。（圖／農委會）

▲▼全台最大！貴婦超市驚見每顆1.5公斤「大蘋果芒果」　身價飆10萬。（圖／農委會）

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貴婦超市驚見「10萬元芒果」！身分曝光

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