中國宣布新防控通知！　經貿人士：證明禁台灣水果沒科學根據

▲台灣芒果。（圖／記者許展溢攝）



記者陶本和／台北報導

中國政府日前以驗出新冠肺炎病毒為由，禁止台灣芒果進口；不過，中國科技教育司在12日公布新的防控工作通知，內容載明「常溫條件下，新冠病毒在大部分物品表面存活時間短，一天內全部失活」。對此，熟悉兩岸經貿人士接受訪問時表示，這證實中國先前以驗出新冠肺炎病毒禁止台灣水果，根本沒有科學證據。

日前，中國政府以驗出「COVID-19病毒」為由，禁止台灣芒果進口；不過，中國科技教育司在7月12日公布新的「關於進一步優化進口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知」，這份新的防控工作通知內容有載明，「最新研究結果顯示，常溫條件下，新冠病毒在大部分物品表面存活時間短，一天內全部失活」。

對此，熟知兩岸經貿人士接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，這份新公布的通知也有寫，「不適宜預防性消毒的高風險進口非冷鏈物品疫情防控措施」，其中包含水果，「不實施新冠病毒核酸檢測和預防性消毒，由地方聯防聯控機制視情以適當方式進行處置」。

該人士說，依照這份規定，顯示中國政府先前禁止台灣芒果輸入，是政治打壓的一環，企圖從其他國家的貨品中查驗出病毒，禁止相關貨品輸入的作為，這背後不只是想把病毒源頭甩給其他國家，中國政府也有想藉此去跟其他國家進行交換可能的政治條件，變相成為國際貿易上的「擄貨勒贖」。

兩岸經貿士觀察，中國政府這種「擄貨勒贖」的手段，似乎沒有收到好的效果，加上因為中國內部採行強制清零政策，導致自己國內出現一些狀況，想對其他國家進行「擄貨勒索」，結果觸礁的是自己，如今不得不宣布新的防控工作政策。