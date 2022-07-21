賣換臉謎片百萬網紅小玉判刑5年半　高嘉瑜批過輕「無法彌補傷痛」

記者呂晏慈／台北報導

百萬網紅「小玉」朱玉宸，2020年7月以Deep Fake軟體偷取民進黨立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷等名人臉部，合成在成人影片上，新北地院今（21日）重判小玉5年半、莊姓共犯3年8月徒刑。不過，高嘉瑜受訪批評，該判決過輕，完全沒有辦法彌補對於受害者的傷痛。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）

小玉利用Deepfake換臉技術，把知名人士的臉孔換到A片上，以此獲利1300多萬元，經查多達119名受害者，包括高嘉瑜、黃捷、黃瀞瑩、龍龍、雞排妹（鄭采勻）、滴妹等人，共有83人提告，不少人都表明不願和解。新北地院今判小玉5年6月徒刑，得易科罰金198萬元，犯罪所得1200萬餘元沒收；莊姓助理則判3年8月徒刑，得易科罰金132萬元，犯罪所得130萬元沒收。

對此，高嘉瑜今天下午表示，該事件的受害人高達119位，而小玉的犯罪所得高達1300多萬元，對於受害人來講，這是一輩子的痛，像這樣變臉的影片可能在網路上流傳，可能是永遠無法刪除的。

高嘉瑜表示，小玉只被判刑5年多，相較於律師要求一罪一罰、合併執行12年，以及相關修法均認為這樣子的行為最重應處7年以上徒刑，顯示罰責過輕。

高嘉瑜補充，她將積極推動修法，希望遏止deep fake技術所衍生的犯罪行為，畢竟該技術可能被用於色情圖片、甚至國安、金融犯罪，因此修法進度一定要快。