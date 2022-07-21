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酒駕撞計程車！宋少卿繳清20萬罰金免坐牢　臨走說了這5字

記者陳雕文／新北報導

相聲瓦舍創辦人、藝人宋少卿曾涉酒駕，但去年12月底再犯被逮，今年4月12日開準備庭時當庭認罪，其辯護律師期盼從輕量刑、易科罰金，後來新北地院判宋有期徒刑5月（可易科罰金）併科罰金5萬元，直到本月21日下午，宋少卿獨自到地檢署執行科繳清20萬罰金，免去牢獄之災，並對媒體說了一句話。

時間倒回2005年，宋少卿因酒駕被士林地方法院判3月徒刑，可易科罰金，到了去年12月28日凌晨，宋少卿又在新北市板橋區酒駕開車撞小黃，酒測值高達0.95mg/l被依公共危險罪送辦。

▲▼宋少卿四度酒駕被火速切割！　講師資格遭取消。（圖／翻攝自宋少卿臉書、資料照／記者陳以昇翻攝）

▲宋少卿酒駕累犯，講師資格遭取消。（圖／翻攝自宋少卿臉書、資料照）

宋少卿解釋，當時已經叫了代駕，自己只是要把車開出停車場，在打電話給代駕時，手機沒拿穩而掉落，他彎腰拿手機才撞上計程車，今年1月28日被依公共危險罪起訴。

宋少卿於4月12日下午在新北地院出庭時當庭認罪，審判長依程序進入宋與檢方的認罪協商，最後法官於4月26日下午宣判，宋少卿5月有期徒刑，可易科罰金15萬，且併科罰金5萬元。因此若要免去牢獄之災，總共須繳20萬元。

宋少卿於今日（21日）到地檢署把罰金繳清，並對媒體說了一句，「有錯就該罰」隨後快步離去。

▼宋少卿酒駕，當庭認罪。（資料照／記者黃彥傑攝）

▲▼宋少卿酒駕。（圖／記者黃彥傑攝）

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