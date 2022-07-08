嗆黃捷「棄婦」還「誘姦」2議員　狂男落網辯帳號被盜遭打臉

▲曾姓男子去年傳訊息嗆高雄市議員黃捷是「棄婦」，還表示，議員戴瑋姍和吳沛憶2人都被「誘姦」。（圖／翻攝自黃捷臉書）



記者林冠吟／新北報導

曾姓男子去年4月透過臉書與IG等社群網站，向高雄市議員黃捷傳送威脅簡訊，表示「妳多久就變成棄婦，如同戴瑋姍，吳佩憶2人一樣」，更表示「戴、吳2人都被誘姦」等語，因而慘吳沛憶怒告。新北地院審理後，依法判處曾男拘役50日，得易科罰金。

高雄市議員黃捷去年4月先是在臉書上發文指出，表示性騷擾和恐嚇訊息從未停止。而她所公布的截圖中，更可以看見一人不斷向黃捷傳訊表示，「我想我應該開始殺姦夫淫婦，淨化台灣政壇骯髒淫賤的現象。就從蔡英文的炮友傅肇基妓女戶姦夫開始」、「妳能好好保護自己嗎？不要像戴瑋姍，吳沛憶都被誘姦了」、「殺幾個人警告所有淫賤的民進黨團，「妳多久就變成棄婦，如同戴瑋姍，吳沛憶二人一樣？一切只是貪慾的妓女戶淫賊和蔡英文的手段而已」，經黃捷披露後，間接使議員吳沛憶深受恐懼，怒報警提告。

警方循線追查後，鎖定一名曾姓男子。曾男出庭時向法官辯稱，傳送威脅訊息的人並非是他，其社群網站遭人盜用，同時出示IG所發送之通知「我們注意到新的登入」、「我們注意到你的帳號從與平常不同的裝置登入」等訊息。

不過新北地院審理後卻發現，曾男在案發前曾用自己的社群帳號搜尋黃捷、吳沛憶、戴瑋姍等臉書資料，因而不採信曾男的辯詞。

法官指出，審酌曾男不顧他人感受，恣意傳送恐嚇訊息，且未能正視己非，仍飾詞否認犯行，犯後態度無可取，也未能與吳沛憶等人達成和解，衡量其智識與經濟能力等，依恐嚇危害安全罪，判處曾男拘役50日，得易科罰金。