雙城論壇2023年繼續？　陸委會：支持秉持「對等尊嚴」合宜規範

▲2023年台北上海雙城論壇是否繼續？外界認為變數很大。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／台北報導

兩岸關係緊繃，加上今年九合一選舉台北市選情變數多，外界認為今年雙城論壇很有可能是最後一屆。對此，陸委會今（21日）也回應，「我們向來的立場，就是支持秉持對等尊嚴，合宜規範，不預設任何政治前提的兩岸交流互動」。

今年台北市長柯文哲在雙城論壇致詞時強調，政治可以分歧，但兩岸人民不應有敵意，此時兩岸應合作創造雙贏，溝通化解分歧，更應建立護欄管控危機，如果放任敵意繼續上升，最終受害的老百姓。

針對柯文哲上述言談，陸委會發言人邱垂正認為，兩岸任何的交流都應該對等、尊嚴合於規範。中共方面不應該設置政治前提，脅迫我方接受，在中共長期對台武力威脅下，其所謂的政治基礎，沒有我國家主權存在的空間，這是台灣不會接受的。

邱垂正指出，我國內各界參與兩岸交流活動，因反應我方主流民意與社會期待，而不是附和對岸的主張，或配合對岸對台戰的說法，以共同維護台灣整體利益。

▲ 陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

另外，台北上海雙城論壇之後，兩岸青年峰會今(21日)在北京開幕，國民黨副主席連勝文預錄影片參與。針對近期交流，邱垂正強調，國內各界參與方均應反映台灣主流民意與社會期待，政府支持對等尊嚴的交流活動，但若融入特定政治目的試圖統戰，將不利兩岸長期交流和發展。

邱垂正說，「我們也注意到中國大陸涉台及統戰部門，試圖透過各種包裝活動拉攏我青年學生參與交流，並且在活動中融入特定的政治目的，類此企圖與政治干預交流的舉措，將不利於兩岸間長期的交流與互動。」

他也提醒台灣青年提高警覺，小心活動背後潛藏的政治目的，避免成為中共宣傳的工具。

邱垂正提醒，對於陸方舉辦的兩岸青年交流活動，‌‌我們本會與相關主管機關也會持續關注，呼籲‌‌青年朋友應該提高警覺，‌‌注意相關活動背後是否緊張政治目的‌‌，避免淪為中共對台統戰的宣傳工具。