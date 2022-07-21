「龍山寺陳情男」跟陳時中道歉　團隊安撫接陳情

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中連續兩天遇「0206期權受害自救會」陳姓成員陳情抗議，民眾遭警方架走畫面引發輿論譁然。陳時中今（21日）前往保安宮參香祈福時，陳男再度現蹤質問「你願意守護台北市市民的財產嗎？」不過這次沒被架走，陳時中競選團隊發言人、立委莊瑞雄還將他請到旁邊了解訴求，並承諾會研究此案並把資料提供給金管會參考，陳男現場隔空向陳時中道歉稱：「失禮之處，向時中部長致歉！」

▲陳男今天再度試圖向陳時中陳情。（圖／記者黃克翔攝）

陳時中昨天赴萬華龍山寺參香祈福，接受媒體聯訪時，突然出現一名陳姓男子情緒激動地高喊：「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」、「你願意守護台北市市民的財產嗎？」陳時中當下有些錯愕，在該男被架走後，仍向記者表示「沒關係我們繼續」。

陳姓民眾今天再度出現在陳時中參香行程，手舉「0206期權受害自救會」布條抗議，他強調，他是為台北市民問這些市長參選人的中心思想，他們有沒有民主法治觀念？有沒有是非對錯的觀念？如果沒有民主法治觀念、沒有是非對錯觀念，所有的承諾、所有政見，都是空話、都是謊言。

與昨天不同的是，莊瑞雄現場將陳男請到一旁，聆聽陳男的訴求，收下陳情書並承諾，將研究此案後，把相關資料提供給金管會參考；莊瑞雄另關注，陳男是否有向蔣萬安陳情？陳男說，他過去已向蔣萬安陳情過，當時見過4次面，但此案牽涉層面廣，有點複雜，需要更多民代關注。

▲保安宮董事長廖武治贈送陳時中畫像。（圖／記者黃克翔攝）